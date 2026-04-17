La Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur realiza diligencias en un almacén ubicado en el distrito de Lurín para verificar el manejo del material electoral utilizado en las Elecciones Generales 2026. La intervención se lleva a cabo en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en su calidad de ente fiscalizador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El operativo es liderado por el fiscal provincial Ricardo Walter López García, quien participa en la constatación solicitada por la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE. El objetivo es comprobar la existencia y condiciones del material de sufragio empleado en la jornada del 12 de abril, en medio de cuestionamientos por su resguardo.

✅ Un equipo liderado por el fiscal provincial Ricardo Walter López García, ante el requerimiento de la Dirección de Fiscalización de Procesos Electorales del JNE, participa en la constatación que efectuará dicho ente electoral a la ONPE sobre la existencia del material de… — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 17, 2026

Las diligencias se producen tras la difusión de una denuncia ciudadana en Willax Televisión, donde se reveló el hallazgo de cajas con material electoral abandonadas en la vía pública. A raíz de este hecho, la ONPE confirmó la pérdida de cuatro cajas y explicó que el material fue transportado en un taxi particular, donde habría sido colocado en la maletera por falta de espacio y posteriormente olvidado.

Posibles responsabilidades en evaluación

El Ministerio Público y el JNE permanecerán en el almacén de Lurín realizando las verificaciones correspondientes para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios implicados en la ruptura de la cadena de custodia del material electoral.

Este caso se suma a una serie de cuestionamientos sobre la logística electoral y el resguardo de documentos clave del proceso, en un contexto marcado por denuncias y exigencias de mayor transparencia.

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