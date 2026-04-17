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Ministerio Público interviene local en Lurín por irregularidades en material electoral. (Foto: ONPE)
Ministerio Público interviene local en Lurín por irregularidades en material electoral. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur realiza diligencias en un almacén ubicado en el distrito de Lurín para verificar el manejo del material electoral utilizado en las Elecciones Generales 2026. La intervención se lleva a cabo en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en su calidad de ente fiscalizador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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