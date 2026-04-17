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PJ descarta pedido para salida del país de Betssy Chávez y archiva caso. (Foto: Andina)
PJ descarta pedido para salida del país de Betssy Chávez y archiva caso. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Judicial rechazó el recurso de habeas corpus que buscaba otorgar un salvoconducto a la exministra Betssy Chávez, quien formó parte del gobierno del expresidente Pedro Castillo y fue condenada a 11 años de prisión. La decisión fue emitida por el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, que declaró improcedente la demanda presentada a su favor.

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