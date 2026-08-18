Conoce la programación para este fin de semana en el LUM.
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Por Redacción EC

A través de un escrito, el ex director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), Manuel Burga, y Salomón Lerner Febres, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se pronunciaron sobre la actual discusión en torno a la administración de este espacio que actualmente le pertenece al Ministerio de Cultura (Mincul), y la posibilidad de que pase a manos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

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