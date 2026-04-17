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Agentes de la Dircocor de la policía llegaron a los lugares donde se hallaron cuatro ánforas electorales de Surco. (Foto: PNP)
Agentes de la Dircocor de la policía llegaron a los lugares donde se hallaron cuatro ánforas electorales de Surco. (Foto: PNP)
Por Redacción EC

Agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional realizaron diligencias en los puntos donde fueron halladas cuatro ánforas electorales correspondientes al distrito de Santiago de Surco.

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