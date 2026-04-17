Agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional realizaron diligencias en los puntos donde fueron halladas cuatro ánforas electorales correspondientes al distrito de Santiago de Surco.

La intervención busca establecer las circunstancias bajo las cuales el material oficial terminó abandonado en la vía pública tras la jornada de votación del 12 de abril.

🚨 #Lima | Personal de la @DircocorP realiza diligencias en los puntos donde fueron halladas las ánforas, como parte de acciones de verificación e investigación en curso. pic.twitter.com/prrSmcI1Z6 — DircocorPNP (@DircocorP) April 17, 2026

El caso fue reportado inicialmente en una denuncia periodística difundida por Willax que mostró cajas lacradas con cédulas de votación en zonas de retiro municipal de la avenida Angamos. El material corresponde a las mesas de sufragio número 050618, 050619, 050620 y 050627, todas pertenecientes a la jurisdicción de Surco.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) calificó el incidente como un “error involuntario” cometido por personal de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste 3. Según la institución, las cajas fueron colocadas en la maletera de un vehículo alquilado por falta de espacio y no fueron descargadas al llegar a la sede de la oficina.

Agentes de la Dircocor de la policía llegaron a los lugares donde se hallaron cuatro ánforas electorales de Surco. (Foto: PNP)

La jefa de la ODPE respectiva indicó que en la unidad de transporte viajaban un coordinador técnico de mesa, un efectivo policial y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Pese a la presencia de estos representantes encargados de la seguridad, las cuatro cajas con votos quedaron rezagadas en el automóvil utilizado para el repliegue.

El ente electoral aseguró que los votos contenidos en las ánforas halladas ya habían sido consignados en las actas de escrutinio antes del extravío del material físico. Por tal motivo, los resultados de dichas mesas ya se encuentran procesados, contabilizados y publicados en el portal web oficial de resultados de la institución.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo solicitó la separación inmediata de los funcionarios del sistema electoral responsables de la custodia de este material, de comprobarse su originalidad. El organismo manifestó que este hallazgo evidencia una negligencia grave y pone de manifiesto la fragilidad del sistema de seguridad de los comicios.

La institución defensorial recordó que la cadena de custodia es un elemento fundamental para garantizar la integridad del proceso y la confianza de la ciudadanía. Actualmente, el material recuperado forma parte de una investigación que incluye denuncias penales presentadas por el JNE contra altos mandos de la ONPE por delitos contra el sufragio.