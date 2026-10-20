El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Gobierno y Congreso bicameral

“Otra lección que debe sacar el gobierno de esta experiencia es que debe fortalecer sus capacidades de gestión como Ejecutivo, independientemente de lo que pase en su relación con el Congreso”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    Las cosas podrían haber salido muy mal en las elecciones del Congreso de este año; podríamos haber tenido una fragmentación extrema, con partidos muy precarios e improvisados, que sirvieron como vehículos para personajes con agendas particularistas, con la consiguiente dificultad para construir mayorías, o aún peor, con la formación de mayorías alrededor de la defensa de intereses informales o ilegales, algo similar a lo ocurrido en el Congreso 2021-2026. Podríamos también haber tenido un Congreso con fuerzas oficialistas o de oposición con mayorías claras, con lo que o tendríamos cierto autoritarismo del Ejecutivo, o una oposición capaz de obstruir y paralizar al Ejecutivo, o de someterlo, sin asumir las responsabilidades del gobierno.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.