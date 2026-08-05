Federico Girotti volvió a poner sobre la mesa uno de los episodios más delicados que vivió en Alianza Lima. El delantero argentino recordó el violento ingreso de barristas al estadio Alejandro Villanueva, ocurrido el 22 de enero de 2026, y reveló que Luis Advíncula fue uno de los futbolistas más golpeados durante el ataque.

En una entrevista reciente, el atacante relató que aquel día un grupo de hinchas irrumpió en los entrenamientos del equipo en medio de la tensión generada por la denuncia judicial que involucraba a Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano. Según su testimonio, la agresión fue directa y desmedida contra algunos jugadores, siendo Advíncula uno de los más afectados. “La verdad que pobre ‘Lucho’, le dieron. Yo creo que fue totalmente inmerecido para todo lo que pasó”, afirmó.

Girotti explicó que no fue agredido debido a su reciente llegada al club. Incluso, algunos barristas le indicaron que no tenía relación con el conflicto. “Me decían: ‘Quédate tranquilo, que tú recién llegaste. No tienes nada que ver’”, recordó el delantero.

Sin embargo, la situación cambió cuando vio que sus compañeros estaban siendo golpeados. En ese momento, intentó intervenir, pero fue frenado de inmediato con una advertencia que aún no olvida. “Quise reaccionar, quise buscarlos, pero me dijeron: ‘No te metas, porque no tienes nada que ver’”, contó.

Finalmente, Girotti expresó la impotencia que sintió al presenciar la agresión y cuestionó la violencia ejercida por los invasores. “Me dio mucha impotencia ver cómo entre ocho o nueve personas le pegaban a uno solo. Fue una imagen fea”, concluyó.