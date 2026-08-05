Por Redacción EC

Federico Girotti volvió a poner sobre la mesa uno de los episodios más delicados que vivió en Alianza Lima. El delantero argentino recordó el violento ingreso de barristas al estadio Alejandro Villanueva, ocurrido el 22 de enero de 2026, y reveló que Luis Advíncula fue uno de los futbolistas más golpeados durante el ataque.

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