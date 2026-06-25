00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las estudiantes de Derecho de la PUCP Daniela Beisaga, Victoria Ángeles y Sara García ganaron el concurso Desafío Pro Bono, organizado por la Alianza Pro Bono, lo que les permitió crear el podcast JustaMente.
Las estudiantes de Derecho de la PUCP Daniela Beisaga, Victoria Ángeles y Sara García ganaron el concurso Desafío Pro Bono, organizado por la Alianza Pro Bono, lo que les permitió crear el podcast JustaMente.
Por Oscar García

Aunque existen leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad y de las personas neurodivergentes, muchas desconocen cómo hacer valer esos derechos o se enfrentan a obstáculos que pasan inadvertidos para el resto. Un ejemplo es el de un joven con autismo que trabaja en un supermercado de Lima: cumple su jornada como cualquier otro empleado, pero no sabe cuánto gana porque el salario es administrado directamente por su familia, algo que no ético ni legal. Historias como esta han inspirado la creación de JustaMente, un podcast lanzado hace solo un par de meses y que busca acercar información legal sobre derechos, inclusión y acceso a la justicia a quienes más la necesitan.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.