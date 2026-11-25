Los casos de dengue en la región Lambayeque superan los 20.000 registros y el número de fallecidos asciende a 45, así lo confirmó la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque. Las altas temperaturas, a consecuencia del Fenómeno El Niño, han ayudado en la propagación de la enfermedad.
Los casos de dengue en la región Lambayeque superan los 20.000 registros y el número de fallecidos asciende a 45, así lo confirmó la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque. Las altas temperaturas, a consecuencia del Fenómeno El Niño, han ayudado en la propagación de la enfermedad.
Del total de contagios reportados, 11.855 se han confirmado mediante pruebas de laboratorio, mientras que 8.779 corresponden a casos probables.
Vacunación contra el dengue
En tanto, la vacunación en menores y jóvenes de 10 a 20 años registra un avance del 69,5 %. Según el reporte oficial, se ha logrado aplicar alrededor de 22 mil dosis tanto en instituciones educativas como en centros de salud de la región.
Las localidades con mayor incidencia son Chiclayo, José Leonardo Ortiz, Cayaltí, La Victoria, Lambayeque, Ferreñafe.
Control y fumigación
Ante esta situación, se ha dispuesto que brigadas de salud recorran diversas localidades para llevar a cabo acciones de control larvario y fumigación con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad.
Minsa confirma que camas UCI están colapsando
El ministro de Salud, Luis Dyer, confirmó que las camas UCI “están casi colapsando a nivel nacional” debido al dengue, así como por casos de neumonía y otras enfermedades, por lo que indicó se trabaja un convenio con EsSalud, el sector privado y las Fuerzas Armadas para hacer uso de sus unidades de cuidados intensivos.
¿Qué es el dengue?
El dengue es una enfermedad producida por un virus de la familia de los flavivirus. El ser humano es el hospedador, mientras que un mosquito del género Aedes es el vector que con su picadura produce la transmisión.
Actualmente hay cuatro tipos del virus del dengue. Además, la infección causa síntomas gripales, y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue grave o dengue hemorrágico.
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