Los mareos le impedían caminar con tranquilidad, el dolor en el oído izquierdo se había convertido en una compañía constante y las excavaciones arqueológicas, que durante años fueron su pasión, tuvieron que quedar en pausa. Durante cuatro años, Mercedes Vera, una arqueóloga de 36 años, vio cómo un problema de salud comenzaba a cambiar sus planes y a poner en espera algunos de sus mayores sueños.

Sin embargo, una compleja intervención médica en EsSalud le permitió recuperar su bienestar y volver a abrazar la vida que tanto anhelaba. Su historia tuvo un giro en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, en el Callao, donde un equipo multidisciplinario logró extirpar un tumor vascular benigno conocido como glomus timpánico gigante, que había crecido más de dos centímetros en su oído izquierdo y amenazaba con comprometer su capacidad auditiva.

Mercedes ha retomado sus actividades profesionales en la arqueología y disfruta de una de las experiencias más importantes de su vida: la maternidad, junto a su pequeña hija de más de un año.

Una enfermedad que puso sus sueños en pausa

Con más de 14 años de trayectoria en la arqueología, Mercedes estaba acostumbrada a las largas jornadas de trabajo y a las excavaciones de campo, pero los mareos, el intenso dolor y el malestar comenzaron a limitar sus actividades hasta obligarla a alejarse de su profesión.

“Desde el 2023 tuve que postergar mi sueño de ser madre. Atravesé momentos muy difíciles y dejé de trabajar para priorizar mi salud porque las excavaciones me provocaban mareos y malestar. En todo momento conté con el apoyo de mi esposo, quien fue mi soporte incondicional”, recuerda.

El diagnóstico confirmó la presencia de un glomus timpánico gigante, una lesión vascular benigna, pero de comportamiento localmente invasivo, que requería un tratamiento especializado debido a su cercanía con estructuras delicadas del oído.

Dos cirugías y 16 horas para recuperar su bienestar

El doctor Luis Guillermo Peralta Valderrama, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Sabogal, explicó que la paciente presentaba tinnitus pulsátil, una condición que produce la percepción de latidos en el oído, además de dolor intenso y alteraciones del equilibrio.

Por las dimensiones del tumor y el riesgo de comprometer estructuras auditivas y nerviosas, los especialistas decidieron realizar el procedimiento en dos intervenciones quirúrgicas, con un total de 16 horas de trabajo médico.

La primera cirugía se extendió durante 12 horas. Mediante un abordaje por vía posterior, el equipo médico logró exponer la lesión, reducir su componente vascular y retirar la mayor parte del tumor.

Posteriormente, en una segunda intervención de cuatro horas, los especialistas completaron la extirpación desde su raíz, procurando preservar las estructuras anatómicas del oído y proteger la capacidad auditiva de la paciente.

Una nueva oportunidad para volver a soñar

El resultado fue favorable. De acuerdo con el reporte médico, Mercedes evolucionó satisfactoriamente después de las operaciones, sin secuelas auditivas ni alteraciones del equilibrio.

La recuperación no solo significó dejar atrás el dolor y los mareos. También representó la oportunidad de volver a desarrollar su vocación, retomar sus actividades de campo y disfrutar plenamente de su familia.