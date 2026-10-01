Senamhi lanza alerta por el undécimo friaje: ¿qué regiones serán afectadas y cuándo llegará? | Foto: Andina
Senamhi lanza alerta por el undécimo friaje: ¿qué regiones serán afectadas y cuándo llegará? | Foto: Andina
Por José Templo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta ante la presencia del undécimo friaje del año, un evento que viene generando cambios en las condiciones del tiempo en distintas zonas de la selva peruana durante estos primeros días de octubre. El aviso permanecerá vigente durante los primeros días del mes y contempla diferentes niveles de peligro de acuerdo con la evolución del fenómeno y las áreas comprendidas. La población de las regiones involucradas deberá permanecer atenta a los pronósticos y recomendaciones de las autoridades mientras dure este episodio meteorológico que podría modificar las condiciones habituales. A continuación, te contamos qué regiones están comprendidas en el aviso del Senamhi, hasta cuándo se extenderá y qué condiciones se esperan durante estos días.

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