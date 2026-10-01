El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta ante la presencia del undécimo friaje del año, un evento que viene generando cambios en las condiciones del tiempo en distintas zonas de la selva peruana durante estos primeros días de octubre. El aviso permanecerá vigente durante los primeros días del mes y contempla diferentes niveles de peligro de acuerdo con la evolución del fenómeno y las áreas comprendidas. La población de las regiones involucradas deberá permanecer atenta a los pronósticos y recomendaciones de las autoridades mientras dure este episodio meteorológico que podría modificar las condiciones habituales. A continuación, te contamos qué regiones están comprendidas en el aviso del Senamhi, hasta cuándo se extenderá y qué condiciones se esperan durante estos días.

¿QUÉ REGIONES SERÁN AFECTADAS POR EL UNDÉCIMO FRIAJE?

El friaje comenzó el 30 de septiembre y continuará hasta el viernes 2 de octubre. Durante su primera jornada, el nivel de peligro fuerte alcanzó zonas de Cusco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali.

Para el jueves 1 de octubre, el aviso contempla condiciones de peligro moderado en Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali. En tanto, para el viernes 2 de octubre, las regiones comprendidas serán Huánuco, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali.

¿QUÉ CONDICIONES METEOROLÓGICAS SE ESPERAN?

El evento estará acompañado por precipitaciones, tormentas eléctricas, presencia de nubosidad y fuertes ráfagas de viento. De acuerdo con el Senamhi, estas últimas podrían alcanzar velocidades próximas a los 45 kilómetros por hora.

Además, el friaje generará una disminución de las temperaturas que variará entre ligera y moderada intensidad, principalmente en las zonas de la selva alcanzadas por el aviso.

¿CUÁNTO BAJARÁN LAS TEMPERATURAS EN LA SELVA?

Los pronósticos indican que el miércoles 30 de septiembre las temperaturas máximas se ubicaron alrededor de los 26 °C en la selva sur. Para el jueves 1 de octubre se esperan valores próximos a 28 °C en la selva centro y cerca de 26 °C en la selva sur. Finalmente, el viernes 2, las máximas alcanzarían aproximadamente 27 °C en la selva norte y 28 °C en la selva centro.

(Foto: Andina)

¿QUÉ SIGNIFICA LA ALERTA AMARILLA EMITIDA POR EL SENAMHI?

El nivel de alerta amarillo indica que pueden presentarse fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, aunque se trata de eventos habituales para la zona donde ocurren. Aun así, la institución recomienda no bajar la guardia y mantenerse informados sobre cualquier actualización del pronóstico.

Cabe recordar que existe una escala superior compuesta por las alertas naranja y roja. La primera advierte condiciones de mayor peligro y aconseja seguir las indicaciones de las autoridades, mientras que la segunda corresponde a fenómenos de gran magnitud que requieren extremar las medidas de prevención y seguridad.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

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