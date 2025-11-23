Guillermo Rossini, reconocido humorista nacional e ícono de la radio y la televisión peruana, falleció el pasado sábado 22 de noviembre, a los 93 años. Su partida ha dejado un gran vacío en el mundo del entretenimiento y muchos de sus excompañeros han decidido dedicarle emotivos mensajes de despedida.
Algunos de los mensajes más llamativos llegaron de parte de sus excompañeros de Los Chistosos, Manolo Rojas y Hernán Vidaurre, quienes compartieron cabina por varios años con Guillermo Rossini.
En comunicación con RPP, Hernán Vidaurre lamentó la muerte de Guillermo Rossini y se sumó a las muestras de dolor por la partida del ícono del humor nacional.
“Estamos con un profundo dolor, lo vamos a extrañar mucho. Le tengo un agradecimiento grande porque él me llevó a ‘Los Chistosos’. Él me enseñó. Siempre ha sido como un padre para todos”, dijo Vidaurre.
“Nos ha dejado mucha enseñanza, más de 60 años en la radio, todo un récord. Es un grande entre los grandes. Nunca perdía el sentido del humor, él nació para ser gracioso”, añadió.
Guillermo Rossini Gonzáles, el icónico actor cómico y exconductor de ‘Los Chistosos’ falleció a los 93 años, según confirmó su hijo Coco Rossini a través de una historia en su cuenta de Instagram.
“¡Mi ángel! Ahora vuela muy alto, te recordaremos con mucho amor”, escribió Coco en su post, donde compartió una fotografía al lado del reconocido integrante de “Los Chistosos”.
