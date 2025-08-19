“Risas y salsa” es uno de los programas más recordados de la televisión peruana, por lo que su recuerdo sigue vigente entre los televidentes que disfrutaron de su humor por más de dos décadas en Panamericana Televisión. Ahora, varios años después del fin del espacio humorístico, algunos exintegrantes del elenco se reunieron.
A través de su cuenta oficial de Instagram, Patricia Alquinta sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de fotografías y videos en los que se puede ver a los actores y humoristas que fueron parte de “Risas y salsa”.
LEE: Rodolfo Carrión: el actor cómico que amó ser ‘Felpudini’, pero a la vez lo sintió como una cárcel | FOTOS
Patricia Alquinta publicó fotografías en las que se puede ver a Manolo Rojas, Fernando Armas, Silvia Bardález, Hernán Vidaurre, Óscar Saldarriaga y al experimentado Guillermo Rossini.
“Momentos bonitos, hoy tocó desayuno con el Rey. Siempre seremos ‘Risas y salsa’, por siempre los amo, chicos”, escribió Alquinta junto a un video en el que aparecen todos bailando al ritmo de “Que cosa tan linda” de Óscar D’León.
“Esos momentos en que retrocedemos el tiempo con muchas risas. Gracias por recordarnos con tanto cariño”, agregó en una segunda publicación, donde compartió fotografías del elenco.
MÁS INFORMACIÓN: Guillermo Rossini en entrevista, habla de sus imitaciones, censura militar y su salud vulnerable
Como era de esperarse, la publicación de Patricia Alquinta sorprendió a sus seguidores, quienes celebraron con comentarios positivos la reunión.
“Risas y salsa” estrenó en febrero de 1980 bajo la producción y dirección de Efraín Aguilar. Por su escenario pasearon su talento figuras como Adolfo Chuiman, Nancy Cavagnari, Alicia Andrade, Rodolfo Carrión entre otros.
