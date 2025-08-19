La cantante Pamela Franco descartó que su relación con Christian Cueva atraviese una crisis y aseguró que pronto viajará a Ecuador para reencontrarse con el futbolista, quien juega en el club Emelec de dicho país.

En recientes declaraciones para el programa “Todo se filtra”, la cantante de cumbia aseguró que su relación con ‘Cuevita’ marcha por buen camino, pese a las recientes declaraciones de su amiga Vanessa Pumarica.

“Él está en lo suyo y yo en lo mío y buscamos la manera de vernos. Estamos bien, mejor que nunca podría ser si estamos juntos”, explicó Pamela al citado medio.

Christian Cueva dice admirar a Pamela Franco en el Día de la Madre.

Al ser consultada por si irá a Ecuador a visitar a su pareja, Pamela Franco dijo lo siguiente: “De todas maneras pues hijo ¿Sino cómo? Tiene que venir y yo voy a ir“.

Como se recuerda, Pamela Franco recientemente se pronunció tras las recientes declaraciones de Pamela López, madre de los hijos de Christian Cueva, quien señaló que el futbolista habría intentado comunicarse de forma insistente con Paul Michael, actual pareja de López, mediante un teléfono de Ecuador.

Pamela Franco logra nueva colaboración musical con Christian Cueva.

Al respecto, la cantante marcó distancia de la polémica sobre el presunto intento de ‘Cuevita’ de llamar a la actual pareja de Pamela López. “No es la primera vez que salen a hablar cosas y menos cuando hay terceras personas involucradas. Que lo solucione la gente”, precisó Franco.