Después de días de silencio y especulaciones, Silvia Cornejo decidió dar sus primeras declaraciones sobre el nuevo ampay de su esposo, Jean Paul Gabuteau, quien fue captado nuevamente en una situación comprometedora con su expareja, Analía Jiménez. El episodio, emitido por Magaly TV La Firme, generó un intenso debate en redes sociales y reavivó la controversia alrededor de la pareja.

La exconductora de espectáculos fue abordada por un reportero en plena vía pública. Con evidente serenidad, escuchó la pregunta que muchos esperaban: “¿Viste las imágenes ayer de Jean Paul?” Tras una breve pausa, Cornejo respondió con firmeza que no desea alimentar el escándalo.

“Chicos, entiendo su trabajo y lo respeto muchísimo, pero no quisiera declarar nada” , expresó mientras intentaba continuar su camino. A pesar de la insistencia de los periodistas, Cornejo mantuvo su postura y evitó confirmar o negar si continúa en una relación con Gabuteau.

Con palabras medidas, añadió: “Lo único que voy a decir es que Jean Paul siempre va a ser el padre de mi hijo y va a tener mi respeto siempre. No voy a decir nada más” . Enfatizó, además, que no usará las cámaras para dedicar indirectas ni a Jean Paul ni a Analía Jiménez.

“Son cosas que uno debe tratar en la privacidad. No voy a dar más detalles, no voy a enviar mensajes para nadie. Gracias”, concluyó antes de retirarse.

El nuevo ampay que desató la polémica

El reciente escándalo se desató luego de que Magaly TV La Firme difundiera imágenes de Gabuteau junto a Analía Jiménez en la terraza de un departamento. En el video, ambos aparecen conversando, compartiendo bebidas y muestras de afecto. En un momento, Gabuteau toma a Jiménez de la cintura antes de abrazarla, lo que despertó nuevamente dudas sobre su situación marital con Cornejo.

Nuevo ampay de Jean Paul Gabuteau. (Foto: Captura/Magaly TV: La Firme)

Al ser abordado por reporteros, el empresario evitó dar explicaciones y respondió evasivo cuando se le consultó si Silvia estaba al tanto del encuentro: “¿De qué hablas, oye?”. También negó mantener una relación paralela, pese a haber sido captado varias veces junto a Jiménez, madre de uno de sus hijos.