Este viernes 31 de octubre, durante la celebración de los 28 años de 'Magaly TV’, la modelo peruana Sheyla Rojas fue invitada al programa, donde descartó su regreso a la televisión.

Y es que, si bien dijo haber tenido propuestas para volver a ‘realitys’ y programas televisivos en Lima, las rechazó porque no fueron lo suficientemente rentables, pues ahora su estilo de vida actual exige mayores ingresos.

Sheyla Rojas, quien reside en México junto a su pareja Sir Winston, habló con Magaly Medina en su programa, mismo que celebra 28 años al aire

Al ser consultada, la expareja de Antonio Pavón sorprendió con su declaración, revelando una vida de lujo en México junto a su pareja, el empresario Luis Miguel Galarza, conocido como Sir Winston.

“Cuando Luis supo de las propuestas me dijo: ‘Gorda, pero eso lo gastas en tu shampoo’. Ya tengo mi vida allá, en México. Luis es mi mánager”, afirmó Rojas con una sonrisa, restando importancia a las propuestas .

Para luego agregar: “No extraño la televisión, no me pican los pies. Me han dicho para volver con cierto sueldo, pero no pasa por mi cabeza. Y tampoco hubo un proyecto interesante y menos en las redes sociales”.

Sheyla Rojas en Magaly TV

De ese modo, la Urraca le sugirió hacer un ‘reality’ en sus redes sociales, mostrando su vida en casa, pero Sheyla descartó la idea, ya que a su novio no le agrada la exposición pública. “Disfruto de no estar exponiendo mi vida”, añadió.

Asimismo, Rojas contó que lleva 4 años con Galarza. Y, aunque no le ha propuesto matrimonio, llevan una vida tranquila, donde Sheyla se dedica al hogar, practica padel y disfruta de los lujos que él le ha dado, como autos, viajes y hasta un avión, narró.

Sheyla Rojas: su trayectoria y regreso a Lima

Sheyla Rojas, nacida en Chiclayo, comenzó su carrera en 2011 en el ‘reality’ Combate (ATV). Luego se destacó en Esto es Guerra (América Televisión) y se consolidó como conductora de Estás en Todas, programa del mismo canal que dejó en 2020.

Sheyla Rojas actualmente lleva un vida lujosa en México junto a su pareja, el empresario mexicano Luis Miguel Galarza

De su romance mediático con el torero español Antonio Pavón, que terminó a principios de 2014 por una supuesta infidelidad, tuvo un hijo, Antoñito. Actualmente, mantienen una relación de amistad. Pavón está comprometido con Joi Sánchez.

Sheyla Rojas y Antonio Pavón no asistieron a sus programas. (Foto: Difusión)

En ese sentido, Sheyla y su novio regresaron a Perú y se encontraron con Magaly, su esposo Alfredo Zambrano, y Pavón junto a su pareja, dejando en claro la profunda amistad que mantienen, pues realizaron una serie de actividades en grupo.

Magaly Medina, Sheyla Rojas y Antonio Pavón juntos en cena