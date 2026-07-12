La modelo peruana Sheyla Rojas confirmó el fin de su relación sentimental con el empresario mexicano Sir Winston, poniendo punto final a una historia de amor que se prolongó por cerca de cinco años. La noticia fue revelada por la propia influencer a través de sus redes sociales.

La confirmación llegó luego de que una seguidora le consultara por la ausencia de su pareja y por su prolongada permanencia en el Perú. “Saludos Shey, pero ¿dónde está Sir Winston?, mucho tiempo en Lima, ¿qué ocurrió en México?”, fue el mensaje que recibió en Instagram.

Aunque inicialmente guardó silencio, la exchica reality respondió días después con una frase breve y contundente: “Terminamos, gracias por preguntar”. Con esas palabras, Sheyla despejó las especulaciones que circulaban en redes sociales sobre una posible crisis en su relación.

Como se sabe, el romance entre Sheyla Rojas y Sir Winston comenzó en 2021, cuando la influencer decidió establecerse en México. Desde entonces, ambos compartieron diversos momentos juntos y llegaron a hablar sobre la posibilidad del matrimonio en el futuro.

Sin embargo, durante los últimos meses surgieron señales de un posible distanciamiento. En febrero de este año, la modelo publicó mensajes relacionados con el amor propio y la necesidad de alejarse de situaciones que no le hacían bien, lo que generó rumores sobre problemas sentimentales.

Tras anunciar su soltería, Sheyla compartió nuevas publicaciones en redes sociales que fueron interpretadas por sus seguidores como reflexiones sobre esta nueva etapa de su vida. Entre ellas destacó una frase que decía: “La gente tiene miedo de estar soltera, yo tengo miedo de malgastar mi tiempo con lo que no es mutuo”.

Sheyla Rojas publica sorpresivo video con canción de 'Señor Mentira' de Daniela Darcourt.

De esta manera, Sheyla Rojas inicia una nueva etapa en su vida alejada del hombre con el que compartió aproximadamente 5 años de relación. Ahora, está enfocada en sus proyectos y se encuentra en Perú junto a su familia. Incluso se ha deslizado la posibilidad de que estaría próxima a volver a la televisión, pero no hay nada confirmado hasta el momento.