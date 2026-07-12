Sheyla Rojas sorprende a todos al anunciar el fin de su relación con Sir Winston. (Foto: Instagram- @_sheyoficial / Captura de ATV)
Sheyla Rojas sorprende a todos al anunciar el fin de su relación con Sir Winston. (Foto: Instagram- @_sheyoficial / Captura de ATV)
Por Redacción EC

La modelo peruana Sheyla Rojas confirmó el fin de su relación sentimental con el empresario mexicano Sir Winston, poniendo punto final a una historia de amor que se prolongó por cerca de cinco años. La noticia fue revelada por la propia influencer a través de sus redes sociales.

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