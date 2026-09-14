La selección peruana Sub 20 ya conoce el camino exacto que deberá recorrer en la fase de grupos de los Juegos Suramericanos ODESUR Santa Fe 2026. Ubicada en el Grupo A de la competición continental, la Blanquirroja afrontará un desafío exigente ante rivales de peso en la región, en busca de sellar su clasificación a la ronda decisiva y pelear por una medalla para la delegación nacional.

El debut de la escuadra incaica está programado para el miércoles 16 de septiembre a las 8:00 a.m. (hora peruana), cuando mida fuerzas ante su similar de Colombia en un duelo clave para medir el ritmo de la competencia. Dos días más tarde, el viernes 18, a la 1:00 p.m., el combinado patrio sostendrá una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’ frente a Chile, en un choque que promete máxima intensidad en el terreno de juego.

La fase preliminar para el conjunto nacional bajará el telón el domingo 20, a la 1:00 p.m., fecha en la que Perú se verá las caras contra Panamá. El cuadro centroamericano actúa como invitado en esta edición del certamen, completando un grupo sumamente parejo donde la efectividad en las primeras jornadas resultará determinante para avanzar a las semifinales del torneo.

¡𝗘𝗹𝗹𝗼𝘀 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗿𝗮́𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗶𝘀𝗲𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗲𝗿𝘂́! 🇵🇪💪🏻



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Para este reto internacional, el comando técnico citó a un universo de futbolistas con rodaje en el campeonato local, resaltando la presencia del guardameta titular de Alianza Lima como una de las principales figuras de la nómina. La incorporación del joven portero blanquiazul le otorga jerarquía y solvencia al arco peruano, respaldando el trabajo de una zona defensiva que buscará sostener el orden táctico ante rivales de alta exigencia física.

Con la mira puesta en subir al podio de Santa Fe 2026, el plantel patrio afina los últimos trabajos tácticos en la Videna antes de emprender vuelo a tierras argentinas. El certamen suramericano representará además una prueba de fuego trascendental dentro del proceso de preparación de la categoría Sub 20 con miras al próximo Sudamericano de la categoría.

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