La selección peruana Sub 20 compartirá el Grupo A con Colombia, Chile y Panamá. | Foto: Selección de Uruguay
La selección peruana Sub 20 compartirá el Grupo A con Colombia, Chile y Panamá. | Foto: Selección de Uruguay
Por Redacción EC

La selección peruana Sub 20 ya conoce el camino exacto que deberá recorrer en la fase de grupos de los Juegos Suramericanos ODESUR Santa Fe 2026. Ubicada en el Grupo A de la competición continental, la Blanquirroja afrontará un desafío exigente ante rivales de peso en la región, en busca de sellar su clasificación a la ronda decisiva y pelear por una medalla para la delegación nacional.

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