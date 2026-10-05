Los hinchas de Universitario ya pueden asegurar su lugar para la Noche de las Pumas 2026, evento que presentará al plantel femenino de vóley para la temporada 2026/27. La jornada se realizará el viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y las entradas se encuentran disponibles a través de Teleticket.
Los precios fueron establecidos desde S/. 20, correspondiente a las localidades de Norte Alta y Sur Alta, hasta los S/. 180 de la denominada ‘Experiencia Las Pumas’. También existen opciones de S/. 25, S/. 30, S/. 40, S/. 50 y S/. 60, además de entradas Conadis de S/. 8. El evento busca reunir a los aficionados cremas para acompañar el inicio de una nueva campaña.
La presentación tendrá como atractivo principal el partido frente a Sancor Seguros Vôlei Londrina, equipo brasileño de la máxima categoría. El encuentro está programado para las 8:00 p.m. y será parte de una jornada especial para conocer oficialmente a las nuevas integrantes del conjunto merengue.
La expectativa entre los hinchas también creció por los refuerzos que incorporó Universitario para la temporada. Aixa Vigil, Maricarmen Guerrero, Claudia Palza e Ingrid Herrada se sumaron al plantel, mientras que la brasileña Sarah Evaristo regresó al club. A ellas se agrega la continuidad de varias jugadoras nacionales y extranjeras que buscarán llevar a la ‘U’ a pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley.
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