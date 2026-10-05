Noche de las Pumas 2026: precio de entradas y cómo comprar para ver a Universitario. (Foto: Universitario vóley)
Noche de las Pumas 2026: precio de entradas y cómo comprar para ver a Universitario. (Foto: Universitario vóley)
Por Redacción EC

Los hinchas de Universitario ya pueden asegurar su lugar para la Noche de las Pumas 2026, evento que presentará al plantel femenino de vóley para la temporada 2026/27. La jornada se realizará el viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y las entradas se encuentran disponibles a través de Teleticket.

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