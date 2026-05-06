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Universitario anuncia renovación de Catherine Flood para la próxima Liga Peruana de Vóley.
Universitario anuncia renovación de Catherine Flood para la próxima Liga Peruana de Vóley.
Por Redacción EC

Universitario empezó a mover sus fichas para la próxima temporada y aseguró una de sus principales piezas. El club crema confirmó la renovación de Catherine Flood, quien continuará defendiendo la camiseta merengue en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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