Universitario anuncia renovación de Catherine Flood para la próxima Liga Peruana de Vóley.

Universitario empezó a mover sus fichas para la próxima temporada y aseguró una de sus principales piezas. El club crema confirmó la renovación de Catherine Flood, quien continuará defendiendo la camiseta merengue en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

La atacante estadounidense fue una de las revelaciones del campeonato pasado. En su primera experiencia en la liga, Flood destacó rápidamente por su potencia ofensiva y regularidad, convirtiéndose en pieza clave del equipo dirigido por Francisco Hervás.

Sus números respaldan el impacto que tuvo en la campaña crema. La jugadora terminó como la segunda máxima anotadora de toda la Liga Peruana de Vóley con 496 puntos, solo por detrás de Nicole Pérez. Su rendimiento fue fundamental para que Universitario alcanzara el podio nacional.

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Catherine Flood seguirá liderando el ataque de nuestras Pumas en la próxima temporada.



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El anuncio de la renovación se hizo oficial a través de las redes sociales del club. En el video compartido por Universitario, Flood agradeció el respaldo de la hinchada y dejó un mensaje que entusiasmó a los aficionados: “Todavía no terminé y vamos por más, pumas”.

Con la continuidad de Catherine Flood y la ratificación de Francisco Hervás como entrenador, Universitario busca mantener la base del equipo que ilusionó a sus hinchas la temporada pasada. Las ‘Pumas’ apuntan ahora a dar un paso más y pelear directamente por el título nacional.

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