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Resumen

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El secreto noruego no es solo ese. Es su foco en las personas. Noruega invierte casi US$20.000 al año por estudiante, comenta la ejecutiva.
El secreto noruego no es solo ese. Es su foco en las personas. Noruega invierte casi US$20.000 al año por estudiante, comenta la ejecutiva.
Por Michela Casassa

Si el fondo soberano de Noruega se repartiera hoy los noruegos, cada uno recibiría aprox. US$390.000. Esa cifra resume una diferencia grande entre un país que piensa en la próxima elección y otro que piensa en la próxima generación.

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