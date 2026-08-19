La situación de Jamal Musiala encendió las alarmas en el Bayern Múnich después de que el futbolista alemán sufriera dos desmayos en apenas cuatro días durante encuentros de pretemporada. El volante de 23 años primero tuvo un episodio frente al RB Leipzig y, pocos días después, volvió a desplomarse ante el Heidenheim, generando dudas sobre su estado, su recuperación y su continuidad en las canchas, especialmente antes del inicio oficial de la nueva temporada. Tras varias interrogantes, el propio jugador decidió explicar públicamente qué ocurre con su salud y aseguró que se encuentra bien, mientras recibe atención de especialistas. A continuación, te contamos qué provocó sus desmayos, qué diagnóstico recibió, cómo se encuentra actualmente, qué medidas sigue y qué dijo sobre su futuro en el fútbol.

¿QUÉ PROVOCÓ LOS DESMAYOS DE JAMAL MUSIALA?

Musiala reveló que los episodios que sufrió recientemente están relacionados con una disfunción neurológica. Según explicó, los especialistas le diagnosticaron “episodios breves temporales de ausencia”, una condición que puede provocar momentos como los que experimentó ante Leipzig y Heidenheim. El futbolista aclaró que se trata de una situación fácilmente tratable y que actualmente forma parte de su vida cotidiana.

“Me han diagnosticado episodios breves temporales de ausencia que son fácilmente tratables y están causados por una disfunción neurológica”, señaló el jugador mediante sus redes sociales, donde buscó llevar tranquilidad a sus seguidores.

¿QUÉ LE PASÓ A MUSIALA EN LOS PARTIDOS CONTRA LEIPZIG Y HEIDENHEIM?

El primer episodio ocurrió el sábado, cuando Musiala ingresó durante el segundo tiempo del amistoso contra Leipzig. Marcó un gol al minuto 81 y, poco después, quedó inmóvil durante unos instantes antes de caer al césped. Fue reemplazado y abandonó el campo caminando. En un primer momento, el Bayern atribuyó el desmayo al calor y la deshidratación.

Días después, el alemán volvió a ser convocado para enfrentar al Heidenheim. Entró al minuto 61 y apenas seis minutos después sufrió otro episodio. Jugadores de ambos equipos se acercaron para asistirlo, mientras el personal médico lo atendía. Nuevamente, Musiala logró retirarse del terreno de juego por sus propios medios.

@dep0rtes 🇩🇪 El crack alemán cayó al suelo mareado de nuevo, aunque pudo levantarse e ir a vestuarios…👇🏽 🙏🏽 La estrella del Bayern de Múnich se ha vuelto a desplomar en pleno partido (amistoso ante el Heidenheim) cuatro días después de que le pasara lo mismo en el último amistoso del Bayern ante el Leipzig. 🥹 Musiala aclara su patología: “Me han diagnosticado una disfunción neurológica”. El jugador del Bayern asegura que ya está en manos de especialistas y que no existe ningún riesgo adicional para su salud. ❤️ ESPEREMOS QUE NO SEA NADA ♬ sonido original - Dep0rtes

¿MUSIALA PODRÁ SEGUIR JUGANDO AL FÚTBOL?

El futbolista aseguró que su situación está siendo vigilada por especialistas y que cuenta con la aprobación de los neurólogos para continuar con sus actividades habituales. Además, descartó que exista un riesgo adicional para su salud y afirmó que se siente bien.

“Lo importante es que no hay riesgos adicionales para la salud más allá de esto”, sostuvo. Musiala también explicó que asumió personalmente la decisión de continuar jugando y que seguirá enfocado en su recuperación y en su objetivo de competir con el Bayern.

¿CUÁNDO VOLVERÍA A JUGAR JAMAL MUSIALA?

El Bayern Múnich afrontará el sábado 22 de agosto su primer partido oficial de la temporada 2026/2027 frente al Borussia Dortmund, por la Supercopa de Alemania. Musiala es una de las figuras del conjunto bávaro, aunque todavía no existe confirmación sobre si tendrá minutos en ese encuentro. El club y las personas cercanas al jugador permanecen atentos a su evolución mientras el futbolista mantiene una postura optimista actualmente, según informa La República.

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