Tras semanas de rumores, teorías en foros y constante especulación entre los fanáticos de la franquicia, Crunchyroll Latinoamérica ha confirmado de forma oficial el estreno de “Dragon Ball Super: Beerus”. La plataforma de streaming publicó un adelanto exclusivo a través de sus canales oficiales que dejó a toda la comunidad con el Ki por las nubes.

El ansiado regreso del Dios de la Destrucción a las pantallas de nuestra región ya es una realidad inminente, marcando uno de los eventos del anime más esperados de la temporada.

¿Cuándo se estrena “Dragon Ball Super: Beerus” en Crunchyroll?

Apunta bien el calendario y prepara el tazón de ramen, porque la cita es este mismo domingo 11 de octubre. Fiel a su formato de lanzamientos globales, Crunchyroll traerá la serie bajo la modalidad de simulcast, lo que significa que los fanáticos de Latinoamérica podrán disfrutar de la emisión casi en simultáneo con su transmisión en Japón.

Han pasado varios años desde la feroz batalla contra Majin Buu, y la Tierra finalmente disfruta de un breve periodo de paz. Pero ¿qué pasará cuando Beerus, el Dios de la Destrucción, despierte por fin? Dragon Ball Super: Beerus estrena el 11 de octubre. Míralo primero en Crunchyroll 💥 — Crunchyroll LATAM (@crunchyroll_la) October 5, 2026

Cada domingo se liberará un nuevo episodio subtitulado, permitiendo seguir semana a semana este proyecto renovado. Para quienes prefieren el maratón nocturno o no quieren comerse spoilers en redes sociales, el horario habitual de actualización en la plataforma suele fijarse durante las primeras horas de la mañana en el huso horario de la región.

De qué trata “Dragon Ball Super: Beerus” y por qué no es un simple relleno

Muchos seguidores se preguntaron si se trataba de una simple repetición de lo visto en 2015, pero la propuesta va mucho más allá. Toei Animation ha preparado esta edición especial catalogada como Enhanced (versión mejorada), la cual reconstruye desde cero los primeros eventos de “Dragon Ball Super”.

La historia nos sitúa nuevamente tras la derrota de Majin Buu, cuando la paz de la Tierra se ve amenazada por el despertar de Beerus, el Dios de la Destrucción. Al escuchar la profecía sobre el “Súper Saiyajin Dios”, la deidad viaja en busca de Goku para medir sus fuerzas.

Lo verdaderamente interesante de esta producción radica en sus ajustes clave:

Animación corregida y de alta calidad: A diferencia de la controvertida calidad visual que sufrió la serie original en sus primeros capítulos de 2015, este lanzamiento incluye rediseños completos, paleta de colores optimizada y secuencias de batalla rehechas con la tecnología actual del estudio.

A diferencia de la controvertida calidad visual que sufrió la serie original en sus primeros capítulos de 2015, este lanzamiento incluye rediseños completos, paleta de colores optimizada y secuencias de batalla rehechas con la tecnología actual del estudio. Escenas inéditas: Se integran secuencias nunca antes vistas que complementan la narrativa.

Se integran secuencias nunca antes vistas que complementan la narrativa. Ajuste narrativo al manga: La trama toma mayor inspiración directa del trabajo dibujado por Toyotaro y supervisado por Akira Toriyama, recortando el relleno de la televisión clásica para ofrecer un ritmo mucho más dinámico y acelerado.

¿Tendrá doblaje latino al momento de su lanzamiento?

El apartado del doblaje es siempre uno de los puntos más sensibles para el público hispanohablante. De acuerdo con la información brindada por Crunchyroll, el estreno de este 11 de octubre llegará en su idioma original con subtítulos en español.

Aunque Toei Animation confirmó que el proyecto cuenta con nuevas grabaciones de voz, la fecha de llegada de la versión con doblaje latinoamericano aún permanece en reserva. Se espera que en los próximos meses la plataforma confirme si el elenco clásico encabezado por las voces de Mario Castañeda (Goku) y René García (Vegeta) retomará sus papeles para esta edición.

La hoja de ruta de la franquicia y dónde ver el estreno

Con este anuncio, la franquicia reafirma su vigencia en la cultura popular. Se rumora que esta versión compacta abarcará aproximadamente 19 episodios centrados en los arcos de la deidad y la resurrección de Freezer, sirviendo como preámbulo antes de dar paso a futuras adaptaciones del manga que los fans llevan años exigiendo.

Para ver el programa de forma legal y en la mejor calidad disponible, solo necesitarás contar con una suscripción activa a Crunchyroll Premium el día de su lanzamiento.

¿Qué opina la comunidad? ¿Valdrá la pena revivir el encuentro contra el Dios de la Destrucción con este lavado de cara visual? El debate en redes apenas comienza, pero este domingo 11 de octubre todas las miradas estarán puestas en la plataforma para comprobar si la animación está a la altura de la leyenda.