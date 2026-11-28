El remake del arco de los dioses avanza hacia uno de sus puntos más intensos y los fanáticos ya tienen marcada la próxima cita semanal. El Capítulo 8 de “Dragon Ball Super: Beerus” cuenta con fecha y horario oficial confirmado para su lanzamiento en simulcast internacional, permitiendo seguir la historia casi al mismo tiempo que su emisión televisiva en Japón. A continuación, encontrarás el desglose completo con la fecha exacta, los horarios por país y las plataformas oficiales para disfrutar del episodio sin retrasos.

Hora de estreno del capítulo 8 de “Dragon Ball Super: Beerus”

El estreno oficial del octavo episodio de “Dragon Ball Super: Beerus” está programado para el domingo 29 de noviembre de 2026. En territorio japonés, el capítulo se emitirá primero a través de la cadena Fuji TV a las 23:15 horas (JST), liberándose posteriormente en servicios de streaming internacionales mediante transmisión simultánea subtitulada.

México: 08:00 AM.

08:00 AM. Costa Rica: 08:00 AM.

08:00 AM. El Salvador: 08:00 AM.

08:00 AM. Guatemala: 08:00 AM.

08:00 AM. Honduras, Nicaragua: 08:00 AM.

08:00 AM. Perú: 09:00 AM.

09:00 AM. Colombia: 09:00 AM.

09:00 AM. Ecuador: 09:00 AM.

09:00 AM. Panamá: 09:00 AM.

09:00 AM. Venezuela: 10:00 AM.

10:00 AM. Bolivia: 10:00 AM.

10:00 AM. República Dominicana: 10:00 AM.

10:00 AM. Puerto Rico: 10:00 AM.

10:00 AM. Argentina: 11:00 AM.

11:00 AM. Chile: 11:00 AM.

11:00 AM. Uruguay: 11:00 AM.

11:00 AM. Paraguay: 11:00 AM.

11:00 AM. Brasil: 11:00 AM.

11:00 AM. España: 04:00 PM (hora peninsular).

¿Cuándo se estrena el capítulo 8 de “Dragon Ball Super: Beerus”?

El sexto episodio se estrenará oficialmente el domingo 29 de noviembre de 2026. Su emisión inicial arranca en la televisión japonesa a través de Fuji TV a las 11:15 PM (JST), para posteriormente estar disponible de manera simultánea en el catálogo de simulcast internacional.

¿Qué pasará en el capítulo 8 de “Dragon Ball Super: Beerus”?

Tras los acontecimientos de la entrega anterior, la trama entra en una fase decisiva dentro de esta reinterpretación de los arcos iniciales de Super.Con la escala de poder alcanzando niveles divinos y el regreso de amenazas clásicas como Freezer en el horizonte de esta nueva edición, el Capítulo 8 promete elevar el ritmo de acción y profundizar en las consecuencias del choque entre los guerreros Z y las deidades de la destrucción.

Pasos para ver el estreno de “Dragon Ball Super” en Crunchyroll

Para disfrutar del capítulo 7 en máxima calidad y sin interrupciones, sigue estas recomendaciones:

Cuenta Premium activa: Los episodios en simulcast (estreno simultáneo con Japón) requieren una suscripción activa a Crunchyroll (planes Fan o Mega Fan). Descarga previa: Si planeas ver el episodio en un dispositivo móvil durante un viaje, recuerda que las cuentas Premium permiten la descarga de episodios para ver sin conexión. Verifica la calidad de tu conexión: Una velocidad mínima de 15 a 25 Mbps te garantizará una transmisión fluida en Full HD (1080p) o 4K si la plataforma lo habilita. Configura tu idioma preferido: El episodio estará disponible inicialmente en su idioma original con subtítulos en español. Los doblajes al español latino solerán anunciarse semanas después del estreno oficial.

Tráiler oficial

Ficha técnica