Este domingo 22 de noviembre inicia oficialmente el arco de Golden Freezer en “Dragon Ball Super: Beerus”, marcando el comienzo de una de las etapas más intensas, esperadas y llenas de acción de la franquicia.

Tras concluir los eventos iniciales centrados en el Dios de la Destrucción, la historia da un salto hacia la resurrección del emperador del mal, prometiendo elevar el nivel de las batallas y poner a prueba el nuevo poder alcanzado por Goku y Vegeta.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el arco de Golden Freezer?

El estreno de esta nueva etapa tendrá lugar el domingo 22 de noviembre. Con este episodio, la serie deja atrás el arco de la Batalla de los Dioses para adentrarse de lleno en la venganza de Freezer contra los Saiyajin y la Tierra.

Para los seguidores que siguen la emisión semanal, es recomendable revisar la programación local y las plataformas de streaming habituales con antelación para disfrutar del capítulo de estreno sin perderse ningún detalle.

¿De qué trata el arco de Golden Freezer en “Dragon Ball Super: Beerus”?

La trama retoma los acontecimientos tiempo después del enfrentamiento contra Beerus. Mientras Goku y Vegeta entrenan intensamente bajo la tutela de Whis en un planeta lejano, los remanentes del ejército de Freezer logran reunir las Esferas del Dragón de la Tierra para revivir a su antiguo líder.

Impulsado por un profundo deseo de venganza, Freezer decide entrenar por primera vez en su vida durante cuatro meses. El resultado es una transformación abrumadora y dorada conocida como Golden Freezer, con la cual viaja de regreso a la Tierra acompañado de un ejército de mil soldados para destruir a Goku y sus amigos.

Qué va a pasar ahora

El inicio del arco de Golden Freezer no solo destaca por el regreso del villano más icónico de la saga, sino también por varios puntos clave que mantendrán a la audiencia al borde del asiento:

El protagonismo de los Guerreros Z: Ante la ausencia inicial de Goku y Vegeta, personajes como Gohan, Piccolo, Krilin, Ten Shin Han y el Maestro Roshi deberán unir fuerzas para defender el planeta frente a la invasión.

Ante la ausencia inicial de Goku y Vegeta, personajes como Gohan, Piccolo, Krilin, Ten Shin Han y el Maestro Roshi deberán unir fuerzas para defender el planeta frente a la invasión. Nuevas transformaciones: Esta saga introduce el Super Saiyajin Blue (Super Saiyajin Dios Super Saiyajin), llevando la escala de poder a un nivel completamente nuevo.

Esta saga introduce el Super Saiyajin Blue (Super Saiyajin Dios Super Saiyajin), llevando la escala de poder a un nivel completamente nuevo. La dinámica entre Beerus y Whis: Aunque se mantienen como observadores neutrales en la Tierra, sus intervenciones y comentarios aportan el equilibrio perfecto entre tensión y humor característico de la serie.

Con el arranque programado para este domingo 22 de noviembre, “Dragon Ball Super: Beerus” se prepara para entregar combates memorables y momentos decisivos para el futuro del Universo 7.