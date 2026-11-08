El universo creado por Akira Toriyama vuelve a paralizar a la comunidad otaku en América Latina. Toei Animation y Crunchyroll confirmaron que la edición especial de “Dragon Ball Super: Beerus” contará con doblaje al español latino y se emitirá de manera exclusiva en la plataforma a partir del jueves 12 de noviembre a las 11:00 a.m. (hora de Perú), lanzando un capítulo nuevo cada semana.

Tras su primer paso por el catálogo en idioma original con subtítulos el pasado 11 de octubre, este lanzamiento cumple uno de los deseos más grandes de la fanaticada: disfrutar de esta historia renovada con el elenco de voces que marcó la infancia y juventud de millones de espectadores.

¿En qué se diferencia esta versión del anime original?

Más allá de revivir el primer gran arco de la era Super, “Dragon Ball Super: Beerus” llega como una propuesta visualmente pulida. No estamos ante una simple retransmisión, sino ante un trabajo de optimización producido por Toei Animation que respeta la visión creativa, los bocetos y las ideas originales de Akira Toriyama.

La producción destaca por incluir:

Secuencias de animación pulidas: Correcciones estéticas y trazados más limpios en momentos clave.

Correcciones estéticas y trazados más limpios en momentos clave. Efectos especiales renovados: Rediseño en las ráfagas de ki, auras y ataques de energía.

Rediseño en las ráfagas de ki, auras y ataques de energía. Calidad de imagen moderna: Un tratamiento de color superior adaptado a los estándares de pantalla actuales.

De qué va la historia: El despertar que amenaza al universo

Tras la caída de Majin Buu, la Tierra disfrutaba de una época de tranquilidad idílica. No obstante, en lo más profundo del cosmos, Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta de un letargo de varios años. Asustados por su capacidad destructiva ilimitada, los Kaioshin siguen sus pasos con pánico.

Atraído por los rumores sobre un guerrero Saiyajin que fue capaz de vencer al tirano Freezer, Beerus rastrea a Goku para medir sus fuerzas. Este cruce de caminos desatará un combate de escala cósmica que pondrá en riesgo la existencia misma del planeta.

Actores confirmados: Las voces legendarias están de regreso

La nostalgia está garantizada para el público latinoamericano, ya que las figuras estelares del doblaje oficial retoman sus roles de toda la vida:

Son Goku: Interpretado por Mario Castañeda .

Interpretado por . Vegeta: Con la voz de René García .

Con la voz de . Beerus: A cargo de José Luis Orozco .

A cargo de . Whis: Interpretado por Arturo Castañeda.

Ficha técnica