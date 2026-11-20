La selección peruana ya tiene definido su último compromiso internacional del 2026. La Bicolor enfrentará a Panamá en un amistoso que se disputará en la ciudad de Cusco y que permitirá al entrenador Mano Menezes continuar con la evaluación de futbolistas y la consolidación de su propuesta futbolística.

El encuentro tendrá un escenario especial: el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. De esta manera, el combinado nacional volverá a jugar en la altura, una condición que forma parte de la planificación del comando técnico para sus próximos desafíos.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs. Panamá?

La selección peruana enfrentará a Panamá el miércoles 9 de diciembre de 2026. El encuentro está programado para las 6:00 p. m. (hora peruana) y será el último partido de la Bicolor durante el presente año.

La programación fue confirmada en las redes sociales de la Selección, como parte del calendario de preparación del equipo nacional.

El amistoso internacional se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

¿Por qué Perú jugará ante Panamá en Cusco?

El compromiso permitirá a Mano Menezes evaluar el rendimiento de sus futbolistas en la altura y continuar trabajando en la identidad futbolística de la selección.

Jean Ferrari explicó que estos encuentros forman parte de una planificación que contempla las condiciones de jugar como local tanto en Lima como en Cusco.

Además, el amistoso permitirá observar nuevas alternativas del fútbol peruano y ampliar el universo de jugadores considerados para futuras convocatorias.

🤍𝗖𝘂𝘀𝗰𝗼 𝘀𝗲 𝗽𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗿𝗼𝗷𝗼 𝘆 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗰𝗼 ❤️ La pasión por #LaBicolor 🇵🇪 se vive en la Ciudad Imperial, donde nuestra selección enfrentará a Panamá 🇵🇦 en un nuevo amistoso internacional. #VolvamosACreer https://t.co/LUwe79GZDR — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 20, 2026

VIDEO RECOMENDADO