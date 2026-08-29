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Díganme de qué se trata para rendirme

La presidente no parece estar de ánimo para dar batallas.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    / Maria Paula

    Como están a punto de comprender en Juntos por el Perú, pedirle cuentas a un gobierno que lleva un mes en el poder es absurdo. Sus afanes de interpelación precoz a varios miembros del gabinete están en ruta de colisión con la actitud apenas más madura de algunos de sus aliados zurdos en el Congreso. De hecho, la que le estaban cocinando al titular de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ya se cayó. Y la posibilidad de que consigan los votos para ir adelante con las que vienen maquinando contra los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, e Interior, César Astudillo, luce remota. Hasta para el observador político más distraído resulta claro que estamos ante un caso severo de sangre en el ojo por la derrota electoral de la segunda vuelta, cuando no de un amaño para favorecer a la minería ilegal.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.