ICE cambia sus operativos migratorios en Estados Unidos tras nuevas restricciones. | Crédito: Charly TRIBALLEAU / AFP
ICE cambia sus operativos migratorios en Estados Unidos tras nuevas restricciones. | Crédito: Charly TRIBALLEAU / AFP
Oscar Guerrero Tello
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Las autoridades migratorias de modificaron dos prácticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, más conocido como , que habían generado cuestionamientos en los últimos meses: los arrestos de inmigrantes en y las paradas vehiculares realizadas por sus agentes. Los cambios establecen nuevos límites y condiciones para determinadas acciones de los oficiales durante los operativos migratorios.

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¿Qué cambió para los arrestos en tribunales de inmigración?

Según , un juez federal en Nueva York ordenó que ICE no continúe realizando arrestos de personas en tribunales de inmigración. La decisión del juez P. Kevin Castel cuestionó la aplicación de una política que había permitido detenciones en estos lugares.

El fallo devuelve, en la práctica, protecciones que impedían este tipo de arrestos en los tribunales. La medida puede afectar especialmente a inmigrantes que deben acudir a sus audiencias para continuar con sus procesos migratorios.

Nuevas reglas establecen límites para determinadas acciones de los agentes de ICE. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Nuevas reglas establecen límites para determinadas acciones de los agentes de ICE. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

¿Qué nuevas reglas aplicará ICE durante las paradas de vehículos?

ICE también emitió nuevas directrices para sus agentes durante las intervenciones vehiculares. El memorando prohíbe las persecuciones a alta velocidad y establece requisitos adicionales antes de realizar una parada.

Los agentes deberán utilizar vehículos federales con luces y sirenas activadas y cámaras corporales durante estos procedimientos. Además, deberán completar capacitación específica antes de efectuar determinadas paradas.

Los cambios de ICE afectan los arrestos en tribunales y las paradas de vehículos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Los cambios de ICE afectan los arrestos en tribunales y las paradas de vehículos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Cómo impactan estos cambios en los operativos migratorios?

Las modificaciones limitan dos mecanismos utilizados por ICE para localizar y detener a inmigrantes: los operativos alrededor de tribunales de inmigración y determinadas intervenciones en carreteras.

Sin embargo, ICE mantiene sus facultades de control migratorio y las nuevas directrices no significan el fin de las detenciones. El cambio establece condiciones adicionales sobre dónde y cómo pueden desarrollarse algunas de estas acciones.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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