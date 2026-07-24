Estudiantes y recién egresados recorrerán la redacción de El Comercio, los estudios de América TV y Canal N, y América Estudios Pachacámac como parte de la segunda edición de Residencia Estudiantil.
Estudiantes y recién egresados recorrerán la redacción de El Comercio, los estudios de América TV y Canal N, y América Estudios Pachacámac como parte de la segunda edición de Residencia Estudiantil.
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

En la primera edición fueron 24 estudiantes. Llegaron desde distintas universidades e institutos del país para pasar tres días donde las clases se trasladaron a una sala de redacción, un estudio de televisión y un set de grabación. La demanda superó las expectativas y hoy esa experiencia vuelve con una nueva convocatoria. Residencia Estudiantil, una experiencia inmersiva de América Multimedia y El Comercio, abrió oficialmente sus inscripciones para una segunda edición.

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Lucho Quequezana en los Premios Luces 2018. (Fuente: El Comercio)
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