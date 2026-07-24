En la primera edición fueron 24 estudiantes. Llegaron desde distintas universidades e institutos del país para pasar tres días donde las clases se trasladaron a una sala de redacción, un estudio de televisión y un set de grabación. La demanda superó las expectativas y hoy esa experiencia vuelve con una nueva convocatoria. Residencia Estudiantil, una experiencia inmersiva de América Multimedia y El Comercio, abrió oficialmente sus inscripciones para una segunda edición.

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La propuesta está dirigida a universitarios, estudiantes de institutos y recién egresados de carreras vinculadas con la comunicación, el periodismo y la producción audiovisual. Durante tres jornadas, los participantes dejarán el aula para incorporarse a los espacios donde se producen noticieros, contenidos digitales y programas de televisión, acompañados por los profesionales que forman parte de una de las organizaciones de medios más importantes del país.

La residencia se desarrollará en dos grupos, del 3 al 5 de agosto y del 10 al 12 de agosto, con vacantes limitadas. El programa incluye movilidad, refrigerios y hospedaje para quienes viajen desde provincias. Al concluir, los participantes recibirán una certificación de América Multimedia y El Comercio y se integrarán a la Comunidad Residencia, una red que les permitirá acceder posteriormente a encuentros y conversatorios con periodistas, directivos y ejecutivos de la organización.

La experiencia inmersiva se desarrollará en dos grupos durante agosto e incluirá talleres prácticos, encuentros con periodistas y productores, además de una certificación otorgada por América Multimedia y El Comercio. / HUGO PEREZ

Una mirada desde dentro

El recorrido comenzará en los estudios de Santa Beatriz, donde los participantes conocerán el funcionamiento de América TV y Canal N desde el otro lado de las cámaras. Observarán cómo se prepara un noticiero antes de salir al aire, presenciarán transmisiones en vivo y conversarán con periodistas, productores y gerentes sobre las decisiones que marcan la agenda informativa cada día.

La segunda jornada tendrá como escenario la sede de El Comercio en el Centro Histórico de Lima. Allí descubrirán cómo se construyen las noticias para las distintas plataformas del diario y cómo las nuevas narrativas digitales y la inteligencia artificial están transformando la forma de informar, producir contenidos y conectar con las audiencias.

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La experiencia concluirá en América Estudios Pachacámac, donde recorrerán los sets en los que se realizan programas de entretenimiento y ficción. Además de conocer las áreas de iluminación, sonido, cámaras y control maestro, participarán en talleres prácticos que les permitirán comprender el trabajo coordinado que existe detrás de cada producción televisiva.

Más allá de la certificación, la residencia busca convertirse en un punto de encuentro entre la formación académica y el ejercicio profesional. Al incorporarse a la Comunidad Residencia, los participantes mantendrán el vínculo con América Multimedia y El Comercio mediante actividades exclusivas que extenderán la experiencia más allá de esos tres días de inmersión en la industria de los medios.