La alimentación diaria trae consigo el consumo de variados productos comestibles, y entre los cuales siempre llama la atención la presencia de algunos trozos de chocolate negro. Con respecto precisamente a esta dulce tentación para muchos, hoy resaltan los resultados de investigación realizada entorno a sus componentes, y sobre ese ingrediente oculto que podría contar con efectos positivos para ralentizar tu envejecimiento biológico.

EL INGREDIENTE DEL CHOCOLATE NEGRO QUE PODRÍA RALENTIZAR LA LLEGADA DEL ENVEJECIMIENTO

Conforme pasa el tiempo, nuevos aportes vinculados al fortalecimiento del cuerpo humano, vienen dándose a conocer, y en esta oportunidad entorno a los beneficios del chocolate negro gracias a compuesto vegetal común que proviene del cacao.

Así es como lo revela una investigación del King’s College de Londres, publicada en Aging el 10 de diciembre, y cuyos resultados determinan que la teobromina como sustancia estrechamente relacionada con la cafeína, podría tener propiedades antienvejecimiento.

Tras realizar la comparación de los niveles de dicho compuesto vegetal común que proviene del cacao, y en la sangre de las personas con marcadores sanguíneos de vejez biológica, finalmente Jordana Bell, autora principal del artículo y profesora de Epigenómica, refiere que “nuestro estudio encuentra vínculos entre un componente clave del chocolate negro y mantenerse joven por más tiempo”.

“Si bien no estamos diciendo que la gente deba comer más chocolate negro, esta investigación puede ayudarnos a comprender cómo los alimentos cotidianos pueden brindar pistas para una vida más sana y longeva“, puntualiza además como parte del grupo de especialistas del King’s College de Londres que han terminado descubriendo las bondades entorno a la teobromina.

ESTO PUEDE SUCEDERLE A TU CUERPO SI COMES CHOCOLATE TODOS LOS DÍAS

Como parte de la dieta diaria, las frutas y verduras suelen estar recomendadas por nutricionistas, pero también otros tipos de propia comida gracias a las propiedades contenidas que sin embargo algunos desconocen.

Al respecto, te contamos que como tal, el chocolate ha sido materia de investigación en reiteradas oportunidades, concluyéndose así que los beneficios recibidos gracias a su magnesio y flavonoides, podrán hacer efecto de manera positiva en tu cuerpo, siempre y cuando lo consumas de manera moderada.

En relación a esta información, podemos también compartir lo que la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard viene a revelar sobre dicho alimento con alto contenido de cacao, destacando que ingerir el negro sin leche, “puede estar asociado con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2″.

“Para quienes aman el chocolate, esto les recuerda que tomar pequeñas decisiones, como elegir chocolate negro en lugar de chocolate con leche, puede tener un impacto positivo en su salud”, refiere Binkai Liu, autor principal de la investigación, haciendo hincapié en que la elección del tipo consumido, resultará primordial para obtener el impacto positivo deseado.

Cabe resaltar, que asimismo, los flavonoides como sustancias ricas en antioxidantes, pueden terminar por ayudarte a reducir el riesgo de contraer algunas enfermedades crónicas, y mejorar incluso tu estado de ánimo y la cognición.

El chocolate contiene flavonoides beneficiosos para el ser humano, según investigaciones realizadas, pero siempre y cuando lo consumas con moderación. (Fuente: iStock) / apomares

Tomando en consideración las propiedades del chocolate, el National Institutes of Health (NIH) brinda las siguientes recomendaciones para que logres sacarle el máximo provecho, y tu cuerpo reciba todo el hierro posible: