Tras el final de su mediática relación con Macarius, Suheyn Cipriani decidió contar cómo vive su situación sentimental actualmente. La modelo sorprendió al revelar que inició un proceso de terapia emocional para sanar experiencias pasadas y evitar repetir errores sentimentales. Además, confesó que su forma de ver las relaciones cambió por completo y que ahora prioriza su tranquilidad personal y espiritual. Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, especialmente por las frases que lanzó sobre sus nuevas preferencias amorosas. La exchica reality también dejó en claro que se encuentra enfocada en una nueva etapa de crecimiento personal, mientras se prepara para sus próximos proyectos profesionales y su participación en certámenes internacionales. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO CAMBIÓ SU VIDA SUHEYN CIPRIANI DESPUÉS DE TERMINAR CON MACARIUS?

Durante una reciente conversación en el pódcast ‘Sin +Q decir’, la también psicóloga explicó que atraviesa un momento distinto en su vida y que decidió enfocarse en su bienestar emocional. Según contó, comenzó a asistir a terapia para trabajar aspectos personales y evitar repetir situaciones que le hicieron daño en el pasado.

“Estoy reformada. Voy por el camino de Dios y cambié mis gustos: ahora busco chicos guapos”, comentó entre risas. Asimismo, dejó claro que actualmente no mantiene ninguna relación sentimental y que esta etapa le ha permitido reflexionar sobre sus decisiones personales. “Todos tenemos cosas por sanar y no seguir cometiendo los mismos errores”, agregó.

¿QUÉ DIJO SOBRE LOS RUMORES DE QUE SU RUPTURA FUE ARMADA?

Otro de los temas que abordó fue la ola de comentarios que surgió en redes sociales luego de su separación del streamer arequipeño. Desde hace semanas, algunos usuarios aseguraban que ambos habrían protagonizado una ruptura mediática únicamente para generar atención pública; sin embargo, Suheyn rechazó completamente esas versiones.

“La gente dice que lo hago por figurar, que soy ‘showsera’, pero yo soy así. Me he enamorado y me he equivocado; es parte de mi esencia y aprendizaje”, señaló la modelo, dejando entrever que su relación fue real y que atravesó momentos complicados a nivel emocional.

¿QUÉ MÁS CONTÓ SOBRE SU PRESENTE PERSONAL Y PROFESIONAL?

Aunque aseguró que ha modificado ciertos aspectos de su vida sentimental, Suheyn admitió que todavía mantiene algunas preferencias físicas. Incluso, entre bromas, confesó que “le siguen gustando los marrones”, comentario que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

Por otro lado, también habló sobre su futuro profesional tras la cancelación del programa televisivo ‘Esto sí es amor’. La exreina de belleza afirmó que mantiene la esperanza de volver pronto a la pantalla chica y destacó el trabajo de Miguel Arce. “Sé que esa oportunidad se volverá a dar. Miguel Arce es espectacular y las cosas pasaron como tenían que pasar”, expresó.

Actualmente, la modelo se prepara para representar al Perú en el certamen Miss Grand International All Stars 2026, donde los expertos ya la ubican dentro del grupo de las diez principales candidatas para obtener el título.

¿QUIÉNES SON SUHEYN CIPRIANI Y MACARIUS?

Rashia Suheyn Cipriani Noriega es una psicóloga y modelo que hizo historia al ser la primera peruana en ganar el Miss Eco Internacional en 2019, aunque perdió la corona tras quedar embarazada. En 2023, marcó un hito en el Miss Perú al ser de las primeras madres en competir, logrando el puesto de primera finalista.

Por otro lado, Macarius es el seudónimo con el que se conoce a Diego Aguilar Carbajal, un creador de contenido y streamer arequipeño que se ha hecho popular por sus transmisiones en plataformas digitales, donde comparte desde gameplay y charlas hasta momentos personales que generan conversación entre sus seguidores.

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