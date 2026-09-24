¿Aún hay entradas? Todo lo que debes saber sobre el concierto de BTS en Perú

BTS está cada vez más cerca de pisar suelo peruano. La agrupación surcoreana, una de las más reconocidas del K-pop, llegará a nuestro país para ofrecer tres conciertos, mientras miles de ARMY ya cuentan los días para vivir esta esperada experiencia en el Estadio San Marcos. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre las presentaciones de BTS en Perú, desde las fechas, entradas, las zonas y el mapa del recinto.

Fechas del concierto de BTS en Perú:

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook llegarán al Perú como parte de su gira mundial “ARIRANG”. Las presentaciones, programadas para el 7, 9 y 10 de octubre, marcarán un momento especial para sus seguidores, pues será la primera vez que los siete integrantes de BTS se presenten juntos en el país.

¿Aún hay entradas para el concierto de BTS en Perú?

Las entradas para los tres conciertos de BTS en Perú ya se encuentran agotadas. La preventa exclusiva para los miembros de ARMY Membership (Global) tuvo una alta demanda y se agotó en pocas horas, mientras que la venta general a través de Ticketmaster, que comenzó el 10 de abril, también culminó con todas las zonas vendidas.

Las entradas para los tres conciertos de BTS en Perú ya se encuentran agotadas. (Foto: captura Ticketmaster)

Zonas y ubicaciones del concierto de BTS en Perú

Los precios oficiales de las entradas para BTS en Lima comenzaron en S/ 483, correspondiente a Tribuna Norte y Tribuna Sur. Por su parte, Tribuna Oriente y Tribuna Occidente tuvieron un costo de S/ 667 y fueron zonas numeradas, con sección, fila y asiento asignados.

La zona Campo tuvo un precio de S/ 851 y correspondió al sector de pie frente al escenario. En tanto, el boleto de mayor valor fue el Soundcheck VIP Package, con un costo de S/ 2.591, que incluyó acceso a Campo A, ingreso anticipado, participación en la prueba de sonido, un artículo VIP, laminado con lanyard, opción de compra anticipada de merchandising oficial y atención diferenciada durante el concierto.

Este es el Mapa BTS Perú para el 7 de octubre.

¿Cómo entrar a la Pop-Up de BTS? Horarios oficiales y trámite

La tienda “BTS Pop-Up: Arirang in Lima” funcionará del 25 de septiembre al 25 de octubre en la Casa Prado, ubicada en la avenida 28 de Julio 878, Miraflores. Según informó la plataforma oficial Weverse, el establecimiento atenderá de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. Durante este periodo, los fanáticos podrán disfrutar de escenarios temáticos, experiencias interactivas inspiradas en la gira y adquirir mercancía oficial exclusiva. Aunque el acceso es totalmente gratuito, el ingreso estará restringido a quienes realicen una reserva digital previa y presenten su respectivo código QR en la entrada.

Para evitar aglomeraciones y asegurar una buena experiencia, la organización implementará un control de asistencia basado en citas virtuales obligatorias. El sistema iniciará oficialmente este jueves 24 de septiembre a partir de las 8:00 p. m. mediante el sitio web btspopuplatam.com.