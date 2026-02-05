Atención ARMY. La agencia discográfica de BTS, Big Hit Entertainment, dio a conocer el 4 de febrero el lanzamiento de la nueva ARMY Bomb versión 4, el lightstick oficial que será parte clave de los próximos conciertos del grupo y de la nueva experiencia en vivo para sus fans. El anuncio global ha generado gran expectativa y emoción entre ARMY que espera el regreso de sus idols favoritos como grupo completo este 2026. Muchos fans ya se preguntan cuál será su precio y dónde se podrá comprar de manera oficial, aquí te lo contamos.

Qué es la Army bomb y para que sirve

El light stick de BTS, conocido mundialmente como ARMY Bomb, no es un simple artículo de mercancía para sus fans.

Sus seguidores lo utilizan durante sus conciertos y eventos para acompañar las presentaciones en vivo de la agrupación surcoreana. Este dispositivo se sincroniza de manera inalámbrica con el sistema del recinto para crear un juego de luces que cambia de color según cada canción y, permitiendo al público ser parte activa del espectáculo.

Ahora, se espera en lanzamiento de la Army Bomb versión 4 con mejoras en diseño y tecnología de iluminación.

El anuncio global del nuevo light stick fue hecho en el canal de YouTube de Bangtan TV y posteriormente fue publicado en Weverse.

¿Cómo será el Army Bomb versión 4?

La cuarta edición presenta un cambio importante en su diseño. Adopta una estructura más redondeada, con el emblema de BTS ubicado en el centro, e incorpora nuevos complementos como una base tipo cradle y detalles decorativos que incluyen las palabras “BTS” y “ARMY”.

En cuanto a innovación, integra un sistema inalámbrico renovado y una aplicación exclusiva para dispositivos móviles, creada para optimizar la sincronización en presentaciones en vivo y sumar nuevas dinámicas interactivas.

Entre sus funciones más llamativas se encuentran Concert Mode, que registra los conciertos asistidos; Color Shaking, que permite modificar los colores al agitar el light stick; Self Mode, para personalizar la iluminación; y una opción para utilizarlo como luz ambiental en el hogar. Además, en algunos conciertos, el dispositivo puede activarse de manera automática incluso sin haber sido vinculado previamente.

Captura: Youtube

¿Cuál será el precio del Army Bomb Ver.4?

Por ahora, el precio oficial de la ARMY Bomb Ver.4 no ha sido anunciado. La compañía informó que los detalles de venta, costo, regiones disponibles y envíos se darán a conocer el 6 de febrero a través de Weverse Shop. Aun así, se espera que el costo sea similar al de versiones anteriores.

¿Dónde comprar la Army Bomb versión 4?

La venta oficial del nuevo light stick se realizará a través de Weverse Shop (app y web), canal autorizado por HYBE para la compra de merchandising oficial de BTS.