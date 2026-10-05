BTS está a pocas horas de pisar suelo peruano. La agrupación surcoreana tiene previsto ofrecer tres conciertos el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Ante la expectativa, algunas fans interactuaron con V, uno de los integrantes de Bangtan, quién emocionó al fandom tras responder algunas preguntas por la plataforma de Weverse. Entre sus mensajes, manifestó su deseo de conocer Machu Picchu.

Durante la interacción, integrantes de ARMY Perú aprovecharon la oportunidad para hablarle sobre el país y que lugar espera visitar. Ante la consulta, Kim Taehyung, nombre real de V, respondió que quiere ver Machu Picchu.

“Tae-tae, ¿qué es lo que más te ilusiona de visitar Perú?”, preguntó una de sus fans a través de Weverse. Ante esta interrogante, el intérprete surcoreano no dudó en responder: “Lo que más quiero ver es Machu Picchu”.

V de BTS emocionó a sus seguidores luego de interactuar con algunas fans de Perú a través de Weverse. (Foto: Captura / Weverse)

Cabe recordar que el interés del cantante por Machu Picchu no es reciente. En 2020, un fan peruano le preguntó a través de Weverse si le gustaría visitar Perú y conocer la ciudadela inca. V respondió afirmativamente y señaló que realmente quería conocerla.

Años después, en una transmisión, el artista volvió a referirse a la maravilla del mundo. Ante una pregunta sobre si le gustaría visitar el lugar, V respondió que sí y expresó sus deseos de ir, una respuesta que rápidamente fue recordada por ARMY en Perú. Incluso, en una entrevista anterior, Taehyung eligió a Perú como uno de los destinos que le gustaría conocer y mencionó específicamente a Machu Picchu.

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En la misma plataforma, el integrante de BTS también aprovechó para pedir recomendaciones a sus fans de Perú sobre los platos de comida que podría probar en el país. “Háblame de la Causa limeña” y “Ya lo tengo todo arreglado”, son algunas respuestas que dio a sus fans.

V de BTS emocionó a sus seguidores luego de interactuar con algunas fans de Perú a través de Weverse. (Foto: Captura / Weverse)

De esta manera, el ARMY Perú vivió una interacción especial con BTS antes de su llegada a Perú. La agrupación surcoreana estará casi una semana en el país y no solo ofrecerá tres conciertos sold out, sino que tendrá la oportunidad de disfrutar de la gastronomía y cultura del país.