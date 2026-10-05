V de BTS emocionó a sus seguidores luego de interactuar con algunas fans de Perú a través de Weverse. (Foto: Instagram - @thv / Promperú)
V de BTS emocionó a sus seguidores luego de interactuar con algunas fans de Perú a través de Weverse. (Foto: Instagram - @thv / Promperú)
Por Redacción EC

BTS está a pocas horas de pisar suelo peruano. La agrupación surcoreana tiene previsto ofrecer tres conciertos el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Ante la expectativa, algunas fans interactuaron con V, uno de los integrantes de Bangtan, quién emocionó al fandom tras responder algunas preguntas por la plataforma de Weverse. Entre sus mensajes, manifestó su deseo de conocer Machu Picchu.

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