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Resumen

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José Taica Sánchez sueña con que su museo de marionetas forme parte del circuito turístico cajamarquino. (Foto: Lenin Tadeo)
José Taica Sánchez sueña con que su museo de marionetas forme parte del circuito turístico cajamarquino. (Foto: Lenin Tadeo)
/ Lenintr
Por Miguel Rocca

Una tradición familiar que data del siglo XIX hizo que José Taica Sánchez postergue todo y se dedique a preservar algo que hoy forma parte de la indentidas cultural de Cajamarca: las marionetas. Por medio de gestiones y reuniones, consiguió un espacio en el que hoy funciona el Museo de la Marioneta en el corazón de la ciudad donde inició la caída del imperio incaico.

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