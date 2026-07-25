Una tradición familiar que data del siglo XIX hizo que José Taica Sánchez postergue todo y se dedique a preservar algo que hoy forma parte de la indentidas cultural de Cajamarca: las marionetas. Por medio de gestiones y reuniones, consiguió un espacio en el que hoy funciona el Museo de la Marioneta en el corazón de la ciudad donde inició la caída del imperio incaico.

LEE TAMBIÉN | Peruanos que suman: un camino de distintas realidades y sueños similares

Taica era un ingeniero agrónomo que encontró en las marionetas una nueva motivación. Daba charlas a distintas comunidades y por medio de sus espectáculos, podía tener más llegada que en una simple charla de 15 o 20 minutos. Adaptaba cada presentación con las marionetas a las necesidades del lugar.

“Mi sueño es hacer un centro cultural de la marioneta”. José Taica Sánchez

Sueña con que su museo de marionetas forme parte del circuito turístico cajamarquino y quiere que ese arte se expanda por medio de sus enseñanzas y divulgación. La labor no es sencilla, pero cada persona que ve sus espectáculos y le deja una reseña positiva, o comparte el museo boca a boca, ya es ganancia.

/ Lenintr

Historias cajamarquinas, bailes y expresiones artísticas de la región y una música que ambientan el espectáculo, hacen del Museo de la Marioneta una parada corta, pero obligatoria a quien visite la ciudad.