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Resumen

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Yolanda Cadenillas lidera el colectivo ciudadano “Chimbote de pie”. (Foto: Lenin Tadeo)
Yolanda Cadenillas lidera el colectivo ciudadano “Chimbote de pie”. (Foto: Lenin Tadeo)
Por Miguel Rocca

Cuando contactamos a la señora Yolanda Cadenillas, ella estaba hospitalizada, una reciente operación la tenía aún recuperándose y justo ese día, le daban de alta. Fuimos a buscarla, con nuestra móvil y ante la preocupación y alerta de sus hijos, la señora Yolanda se disponía a salir con nosotros y contarnos de la problemática de la bahía el Ferrol, en Chimbote.

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