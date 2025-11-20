INDECI y Hombro a Hombro reconocen a El Comercio como empresa solidaria ante emergencias

“Cuando sumamos esfuerzos, podemos ser más rápidos, más eficientes y sobre todo contribuir a la sensibilidad humana que ya está impregnada en el ADN de cada uno de ustedes”. Con estas palabras el jefe del INDECI, general (r) Luis Enrique Arroyo Sánchez, se dirigió a los representantes de más de 140 organizaciones reunidos en el auditorio del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para participar de la ceremonia de reconocimiento organizada por Defensa Civil y el frente empresarial Hombro a Hombro.

Además de los representantes del sector privado, el evento contó con la participación de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Lesly Shica; el viceministro de Gobernanza Territorial, Francisco Gavidia Arrascue; la presidenta de Hombro a Hombro, Rosa Asca Cordano; el director ejecutivo de dicho frente empresarial, Juan Manuel Arribas; miembros de las fuerzas armadas, embajadas y de organismos internacionales.

Durante su intervención, Arribas celebró el trabajo conjunto que han realizado durante los últimos ocho años y destacó hitos como “haber conseguido traer el primer millón de vacunas” contra el COVID-19 durante la pandemia, o enviar 123 camiones repletos de toneladas de ayuda humanitaria al norte del país tras el fenómeno de El Niño del 2023.

La ministra Shica, por su parte, resaltó la labor que ha venido cumpliendo el sector privado durante varios años de trabajo conjunto y señaló que espera seguir contando con este apoyo también en temas de responsabilidad social.

Posteriormente, los representantes de las 140 organizaciones invitadas fueron llamados al escenario para recibir sus reconocimientos. Entre los galardonados figuró El Comercio, representado por el director periodístico Juan Aurelio Arévalo, quien aseguró que este “es un premio que nos honra y nos compromete a seguir publicando notas que ayuden a la prevención frente a desastres naturales”.

Arévalo resaltó las decenas de artículos que se han producido en este Diario como parte de las campañas de prevención y concientización sobre desastres naturales. “Desde El Comercio hemos hecho muchos especiales utilitarios, educativos, relacionados con ese sismo de 8,8 grados que en algún momento va a llegar. Hemos tratado de promover protocolos familiares para que las familias sepan qué hacer ante distintos tipos de emergencias y trabajamos muy de cerca con Hombro a Hombro en acciones que ayuden a que la gente sepa qué hacer cuando ocurre una emergencia”, detalló.

Un ejemplo de esta labor en conjunto es la campaña Estemos Listos, que a la fecha cuenta con dos ediciones, la primera de ellas reconocida por la World Association of News Publishers (WAN-IFRA) con el segundo puesto en la categoría Mejor Campaña de Branded Content o Publicidad Nativa de los Premios Digital Media Awards 2022.

“Todo este trabajo que ayuda a fomentar una cultura de prevención es muy importante en un país como el nuestro, tan expuesto a diversos riesgos. Desde nuestras páginas y plataformas digitales siempre vamos a contribuir con fomentar una cultura de prevención porque entendemos que la información puede salvar vidas”, señaló Arévalo.

- Trabajo en conjunto -

Hombro a Hombro nació en el 2011 bajo el nombre de Soluciones Empresariales contra la Pobreza (SEP) con el objetivo de apoyar al Estado en la mejora de la gestión de políticas públicas. En el 2017, tras apoyar a los afectados por el Fenómeno de El Niño, sin embargo, la organización se renovó adoptando como nuevo objetivo convertirse en el canal desde el sector privado hacia el Estado en caso de desastres naturales.

“Actualmente somos representantes del sector privado en el COEN. Cuando hay una emergencia de nivel 4 o 5, en algún lugar de este edificio nos abren un espacio chiquito para que Jaime (Chávez Vizcarra, jefe de Operaciones) o yo armemos una suerte de directorio del sector privado y nos ponemos a disposición”, explica Arribas a El Comercio.

El fundador de este frente empresarial destaca también el crecimiento que ha tenido el Patronato de Hombro a Hombro, pasando de estar conformado por 13 empresas en el 2017 a “28 antes de la pandemia y 82 en este momento”.

“Lo bonito de esto es que trabajamos con una materia prima fundamental, que es que las empresas peruanas son solidarias. Realmente cuando ocurre algo, la empresa privada da un paso adelante. Lo que hacemos desde Hombro a Hombro es ordenar dicho impulso para trabajar en equipo con la autoridad que es el INDECI”, resume Arribas.

Esta visión fue compartida por la ministra Shica, quien aseguró a El Comercio que “esta es una clara muestra de que podemos hacer un trabajo en sinergia. En lo que corresponde al sector público, sentando las bases de un Estado de bienestar y, por otro lado, el aporte que representa el sector privado”.

La titular del MIDIS, además, destacó que este apoyo podría expandirse para mejorar las estrategias de intervención con población vulnerable bajo el nuevo enfoque que plantea su ministerio orientado a “que en algún momento esos más de 10 millones de peruanos se gradúen de la asistencia del Estado y puedan pasar al desarrollo y progreso”.

“Creo que tenemos un buen espacio para coordinar estas oportunidades para nuestras lideresas de ollas comunes, comedores populares, progresivamente del Vaso de Leche, de nuestros jóvenes que están en el programa Juntos, que tienen una oportunidad de estudiar y probablemente puedan tener una oportunidad en el sector privado. Todo en el marco de la transparencia como debe ser la coordinación”, comentó Shica.

Al ser consultada sobre las previsiones adoptadas por el Gobierno ante la próxima temporada de lluvias en la región andina y las alertas climáticas que suelen surgir por esta época del año en distintas partes del país, la ministra aseguró que “hemos sido convocados por el presidente José Jerí y el premier Ernesto Álvarez para establecer el Plan de Prevención ante Lluvias y Desastres, y hemos coordinado cuáles son aquellas trabas burocráticas que no han permitido en experiencias anteriores atender de manera oportuna a la población”.

La titular destacó entre ellas la agilización de las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), paso básico dentro de la atención a desastres; y “algunos trámites administrativos que deben ser más céleres además de enfocarnos en la cultura de la prevención”.