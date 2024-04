“Expresamos a sus familiares, con profundo pesar, nuestras condolencias. A la emisión del presente comunicado nuestro personal de las fuerzas especiales conjuntas, continúan operando en la zona, con apoyo del Comando Operacional Aéreo y el Comando Especial VRAEM, además de la participación del representante del Ministerio Público”, indicó la tarde de ayer (lunes) el CCFFAA. Asimismo, precisó que las operaciones contra los remanentes terroristas se intensificaron en la madrugada.

El #CCFFAA expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de nuestro compañero de armas que perdió la vida en defensa de la democracia y la paz de nuestra Nación : T3 MGP EDGAR TIBURCIO ESPINOZA

¡Que Dios lo acoja con bondad en su reino! pic.twitter.com/2vb9CMivaz — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) April 15, 2024

Las coordinaciones de estos operativos las estaría encabezando el jefe del CCFFAA, David Ojeda Parra, pues se encuentra en la zona, al igual que otros importantes mandos militares. En tanto, trascendió que otros dos efectivos habrían resultado heridos. Sin embargo, esta información aun no ha sido confirmado oficialmente.

El área atacada con misiles estaría bajo la influencia de Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’, el último cabecilla terrorista que todavía sigue al mando del Militarizado Partido Comunista del Perú (donde hay remanentes de Sendero Luminoso). Hasta el momento no se ha brindado detalles sobre el impacto de los proyectiles lanzados.

Expreso toda mi solidaridad a la familia y compañeros de armas del Técnico Tercero MGP, Edgar Tiburcio Espinoza, quien entregó su vida defendiendo el Perú y luchando contra los remanentes terroristas en el VRAEM. — Gustavo Adrianzén (@SPCM_Peru) April 15, 2024





Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, expresó su pesar por lo sucedido y lo extendió a la familia y compañeros de Tiburcio Espinoza. Mediante sus redes sociales resaltó la lucha de las fuerzas militares contra los remanentes terroristas en el Vraem. “En estos momentos nuestras fuerzas especiales conjuntas continúan operando en la zona. ¡Lucharemos hasta lograr la pacificación del Vraem!”, escribió.

De igual manera, Presidencia de la República, a través de redes, lamentó el fallecimiento del marino.

✅ La Presidencia de la República lamenta el fallecimiento del técnico tercero MGP, Edgar Tiburcio Espinoza, quien dio su vida por defender la paz de nuestro querido Perú. pic.twitter.com/P4xSl1Be3S — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) April 15, 2024

Inusual operativo

El experto en temas de seguridad integral Pedro Yaranga señaló a El Comercio que el lanzamiento de misiles se produjo desde el cuartel militar ubicado en la zona de Hatun Rumi, en la margen derecha del río Apurímac, en Pichari (Cusco). Indicó que este accionar no es común en operaciones de este tipo (contra terroristas en la selva), pues lo que se solía, precisó, era realizar avanzadas con helicópteros y lanzar proyectiles desde ahí.

“En esta oportunidad han hecho lanzamientos desde la misma base. Simultáneamente también han ingresado a la zona en helicóptero, probablemente para hacer más lanzamientos. Sin embargo, lo extraño es que en esas acciones murió el técnico, significa que en algún momento se descuidaron, la nave bajó mucho y chocó con cerros elevados. Lo otro también es que hayan tomado una ruta indebida y han disparado contra el helicóptero”, explicó.

Respecto al lanzamiento de rockets a posibles campamentos terroristas en el Vraem; fuerzas especiales evalúan la existencia de posibles bajas. Igualmente se habría detectado desplazamiento de columna terrorista en las alturas del dist. Llochegua. prov. Huanta (Ayacucho) pic.twitter.com/eF76G9ja4N — Pedro Yaranga (@Pedro_vrae) April 15, 2024

Yaranga comentó que como parte de estas operaciones se han desplegado algunos batallones de avanzada, pero hasta el momento no ha habido información sobre alguna lucha cuerpo a cuerpo entre militares y terroristas. “No se ha reportado que haya existido enfrentamiento”, dijo.

El experto agregó que para llevar a cabo estas acciones, pareciera que no ha existido las adecuadas acciones de inteligencia por parte de las fuerzas conjuntas. Refirió que se habría pretendido hacer un operativo y sin un consenso con los grupos especializados de la Policía Nacional. “Simplemente se ha detectado una determinada zona y se ha empezado a bombardear’”, consideró.

Detalló que normalmente se detectan diferentes zonas con posible presencia terrorista en base a informantes y, a veces, con apoyo de la tecnología. No obstante, hizo mención que es bastante inusual hacer este tipo de lanzamiento de misiles, sobre todo desde tierra, y de madrugada. Yaranga resaltó más bien lo hecho en anteriores oportunidades y que ha dado resultado, como las emboscadas.

“Seguramente han querido sorprenderlos en el momento en que estén durmiendo. En una guerra no convencional, sobre todo, esa modalidad no se suele emplear. Lo que más bien han hecho los grupos especializados en el Vraem es detectar, esperar en algún sitio, emboscar y luego replegarse inmediatamente. Eso ha dado buenos resultados a través de los años”, sostuvo.

Operaciones contra los remanentes terroristas se intensificaron en la madrugada del lunes. (Foto: referencial - El Comercio)

Vale decir que al cierre de esta nota no se ha confirmado alguna posible baja de parte de los terroristas. Yaranga destacó que cuando se ejecuta este tipo de ataques hay la sensación de que habrán terroristas muertos. Sin embargo, esto no ocurre, pues el armento lanzado muchas veces impacta en los enormes troncos y árboles de la zona.

“A veces todos esos misiles llegan a las copas de los árboles y lo único que hacen es diezmar los árboles y sin mayor resultado. Si fuera un sitio abierto la cosa funcionaría muy bien”, subrayó.

¿Cambiar de estrategia en el Vraem?

El exministro del Interior, Ricardo Valdés, este despliegue en el Vraem respondería a lo expresado por el ministro de Defensa y el primer ministro anteriormente, de que iban a tomar acciones de inmediato para tratar de erradicar de una vez por todas el problema de los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem. En este punto, Valdes dijo que le parece positivo ese camino.

En ese sentido, describió que esta lucha ha tenido dos grandes escenarios a través del tiempo. Por un lado el Vraem, a cargo de las Fuerzas Armadas, y por otro, el Huallaga, que estuvo a cargo de la Policía Nacional. Sobre este último mencionó que la labor desplegada ha sido exitosa, permitiendo la captura de Artemio. Precisó que para ello se desarrollaron estrategias se fundamentaron básicamente en labores de inteligencia muy específicas.

“Se hizo bastante seguimiento e inclusive hubo infiltración, no solamente en las fuerzas de Sendero, sino también para capturar las comunicaciones de tal forma que se pudiese planificar mejor la intervención y con el menor número de bajas. Esta estrategia ha tenido éxito, y además se ha combinado con estrategias de desarrollo alternativo. Se produjo erradicación, se han producido sembríos. Siempre me ha llamado la atención el por qué no se ha replicado en el Vraem”, dijo Valdés.

A diferencia de la Policía, Valdés detalló que las Fuerzas Armadas han generado una suerte de enfrentamiento, principalmente sobre la base capturar posiciones. Dicha estrategia no ha salido bien en los últimos años. Se han perdido vidas, se ha perdido armamento potente. “En esta guerra de posiciones quienes hasta el momento vencen o quienes se vienen defendiendo bien son los remanentes de Sendero. Da la impresión que se espera al paso del tiempo, a que se pierda el liderazgo de Quispe Palomino (José), no lo sé exactamente”, comentó.

LEER TAMBIÉN: Muere un militar durante operaciones conjuntas contra remanentes terroristas en el Vraem

En ese sentido, tomando en cuenta las dos estrategias expuestas (por un lado inteligencia, uso de tecnología y captura de comunicaciones, mientras que por el otro una guerra de posiciones), para Valdés quizá sería necesario que el Comando Conjunto analice mejor lo más conveniente para continuar con el enfrentamiento contra los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem.