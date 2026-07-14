En Perú, el Banco de la Nación es una entidad que representa al Estado peruano en las transacciones comerciales, tanto en el sector público como privado. De hecho, cumple un rol fundamental para miles de ciudadanos que se acercan todos los días a sus oficinas o utilizan sus principales plataformas digitales para realizar alguna consulta o ciertos trámites. Sin embargo, en los últimos días, los pobladores de las localidades del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) podrían recibir una buena noticia, debido a una posible implementación de nuevas agencias del BN en esta zona del país. Frente a esta iniciativa, el Gobierno, en coordinación con las autoridades locales, inició las visitas técnicas para la instalación de las nuevas oficinas, un proyecto que promete beneficiar a miles de usuarios. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA INSTALACIÓN DE LAS AGENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN EN EL VRAEM?

A través de la plataforma del diario El Peruano, el Gobierno evalúa instalar, por primera vez, tres agencias del Banco de la Nación ubicados en el Vraem, las cuales estarían ubicadas en los distritos de Río Tambo, Unión Asháninka y Manitea. Así, durante la sesión descentralizada de la Comisión VRAEM Productivo, realizada en junio pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, impulsó la propuesta, lo cual promete beneficiar a miles de ciudadanos que necesitan realizar diversos trámites.

Por su parte, en el marco del proceso de evaluación, el presidente de la entidad financiera, Germán Boza, inspeccionó un local en Río Tambo y tiene previsto visitar los distritos de Unión Asháninka y Manitea con el fin de evaluar la viabilidad de instalar nuevas oficinas. Con esta medida, facilitarán que miles de ciudadanos accedan a mejores servicios bancarios, como el cobro de programas sociales y pensiones, además de realizar depósitos, transferencias y otras operaciones, sin necesidad de recorrer largas distancias.

¿POR QUÉ YA NO HABRÁ ATENCIÓN LOS FINES DE SEMANA, SEGÚN RENIEC?

En el contexto de la organización y ejecución de los procesos electorales, como las Elecciones Municipales y las Elecciones de Autoridades de Centros Poblados correspondientes al año 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil anunció la suspensión de la atención al público durante los fines de semana en sus oficinas a nivel nacional, debido a la reducción presupuestaria asignada a la institución. Esta medida podría afectar a miles de peruanos que necesitan realizar con urgencia diversos trámites, ya sea para ejercer su derecho al voto o acceder a otros derechos y servicios fundamentales.

De acuerdo con la jefa del Reniec, Carmen Velarde, la insuficiencia de recursos presupuestales limita la prestación de servicios adicionales vinculados a los procesos electorales para este año, como la contratación de personal y la adquisición de materiales necesarios para la emisión del nuevo DNIe. No obstante, la entidad pública precisó que facilita trámites virtuales mediante su plataforma web, incluyendo la renovación y duplicado del documento, actualización del DNI electrónico, rectificación de datos y solicitud de actas certificadas, conforme comparte Andina.