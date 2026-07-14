Por Redacción EC

En Perú, el Banco de la Nación es una entidad que representa al Estado peruano en las transacciones comerciales, tanto en el sector público como privado. De hecho, cumple un rol fundamental para miles de ciudadanos que se acercan todos los días a sus oficinas o utilizan sus principales plataformas digitales para realizar alguna consulta o ciertos trámites. Sin embargo, en los últimos días, los pobladores de las localidades del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) podrían recibir una buena noticia, debido a una posible implementación de nuevas agencias del BN en esta zona del país. Frente a esta iniciativa, el Gobierno, en coordinación con las autoridades locales, inició las visitas técnicas para la instalación de las nuevas oficinas, un proyecto que promete beneficiar a miles de usuarios. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.