El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Tras una cuidadosa deliberación

“El reclutamiento solía ser un proceso de encontrar la persona adecuada en el rol correcto”.

    Valeria Morante
    Por

    Gerente regional de employee experience en Emerson Europa

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "En el marco de una economía con bajo crecimiento, la política laboral compleja e inflexible, sumada a una maraña de trámites y permisos insalvables, hace que la creación de empleos formales sea absolutamente insuficiente". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "En el marco de una economía con bajo crecimiento, la política laboral compleja e inflexible, sumada a una maraña de trámites y permisos insalvables, hace que la creación de empleos formales sea absolutamente insuficiente". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Ese es el inicio de cientos de miles de respuestas automatizadas a postulaciones de trabajo. La minuciosa consideración en cuestión, pensaría uno, fue realizada por múltiples reclutadores, profesionales de psicología especializados en el ámbito organizacional o ejecutivos de recursos humanos. La realidad del 2026 es que, según el World Economic Forum, más del 90 % de los empleadores de EE. UU. recurren a algoritmos de contratación para filtrar a los candidatos a un empleo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.