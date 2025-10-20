Los vehículos actuales incorporan cada vez más estructuras de alta resistencia y componentes de seguridad avanzados: generadores de gas para airbags, baterías en lugares específicos, travesaños y pretensores de cinturón, entre otros. Estos avances salvan vidas, pero también generan un reto adicional para los equipos de rescate cuando deben liberar a una persona atrapada.
Para facilitar ese proceso, el RACE (Real Automóvil Club de España) explica que existe la llamada Hoja de Rescate (también conocida como “Ficha de Intervención” en Accidentes de Tráfico – FIAT), un documento en formato A4 que reúne información relevante sobre el vehículo: las zonas por donde cortar en caso de extracción, la ubicación de la batería, los airbags, depósitos de combustible, unidades de control, etc.
LEE TAMBIÉN: De pick-up a bestia de los Andes: así transformaron una JMC Grand Avenue 4x4 para Caminos del Inca 2025
Con ella, los bomberos u otros servicios de emergencia pueden identificar de forma más rápida y segura los puntos de corte adecuados y actuar con mayor eficacia.
El artículo señala que se recomienda imprimirla en color y colocarla en el parasol del asiento del conductor para que esté fácilmente accesible para los equipos de intervención. Además, se sugiere colocar en la esquina del parabrisas delantero una pegatina que indique que el vehículo dispone de esta hoja; de este modo los rescatistas sabrán al llegar que este documento está allí.
Para obtener la hoja, el usuario puede buscar en el sitio web habilitado para ello según marca y modelo del vehículo, descargarla, imprimirla en color y colocarla según indicaciones.
La Hoja de Rescate se presenta como una sencilla pero importante medida preventiva: un archivo imprimible, colocado bien visible, que puede reducir tiempos de actuación en accidentes graves, y cuando el margen de maniobra es estrecho, cada segundo cuenta. Como recuerda el RACE, en los siniestros con atrapamiento, el tiempo entre el accidente y la atención hospitalaria —la llamada “Hora de Oro”— no debe exceder los 60 minutos, y una mejora en los tiempos de rescate podría significar miles de vidas salvadas en Europa.
