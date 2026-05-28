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El polémico carro 100% eléctrico de Ferrari. (Foto: Ferrari)
El polémico carro 100% eléctrico de Ferrari. (Foto: Ferrari)
/ Ferrari
Por Redacción EC

Ferrari sabía que su primer auto eléctrico no pasaría desapercibido. Sin embargo, probablemente no esperaba que el estreno del nuevo Luce desatara una ola de críticas tan intensa, incluso desde voces históricamente ligadas a la marca italiana.

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