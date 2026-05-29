Resumen

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A BYD Ocean-M electric car is displayed at the Beijing Auto Show in Beijing on April 25, 2024. (Photo by Pedro PARDO / AFP)
A BYD Ocean-M electric car is displayed at the Beijing Auto Show in Beijing on April 25, 2024. (Photo by Pedro PARDO / AFP)
Por Redacción EC

La competencia por dominar el futuro del auto eléctrico acaba de entrar en una nueva etapa. BYD, uno de los mayores fabricantes de vehículos electrificados del mundo, registró una patente relacionada con baterías de estado sólido, una tecnología considerada como el próximo gran salto para la industria automotriz.

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