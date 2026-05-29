La competencia por dominar el futuro del auto eléctrico acaba de entrar en una nueva etapa. BYD, uno de los mayores fabricantes de vehículos electrificados del mundo, registró una patente relacionada con baterías de estado sólido, una tecnología considerada como el próximo gran salto para la industria automotriz.

Aunque todavía no existe una fecha concreta para verla en vehículos de producción masiva, el avance confirma que la marca china quiere posicionarse como uno de los líderes en esta carrera tecnológica, donde también participan gigantes como CATL, Toyota y Volkswagen.

¿Pero qué hace tan especial a una batería de estado sólido? A diferencia de las baterías actuales de ion-litio, que utilizan electrolitos líquidos, esta nueva generación reemplaza ese componente por materiales sólidos. En teoría, eso permite almacenar más energía en menos espacio, mejorar la seguridad y soportar cargas mucho más rápidas.

Según la información divulgada en la patente, BYD trabaja en una membrana compuesta por partículas microscópicas y fibras ultrafinas que mejoran la conducción eléctrica y la resistencia estructural de la batería. La meta sería superar los 400 Wh/kg de densidad energética, casi el doble de muchas baterías actuales. Traducido al mundo real: autos eléctricos capaces de superar ampliamente los 700 kilómetros de autonomía.

Sin embargo, la tecnología aún enfrenta desafíos importantes. Los costos de producción siguen siendo elevados y todavía existen dudas sobre su durabilidad, estabilidad térmica y fabricación a gran escala. De hecho, la propia BYD reconoció que todavía quedan “cuellos de botella” técnicos antes de llevar estas baterías al mercado.

La hoja de ruta apunta a iniciar pruebas piloto hacia 2027 y recién pensar en una adopción comercial más amplia cerca del 2030. Un escenario similar al que manejan otros fabricantes chinos y europeos que también trabajan en esta tecnología.

Mientras tanto, el movimiento de BYD deja claro que la guerra tecnológica de los autos eléctricos ya no se centra únicamente en diseño o potencia. La verdadera batalla ahora está en las baterías. Y quien consiga resolver primero el rompecabezas del estado sólido podría cambiar por completo el futuro de la movilidad eléctrica.