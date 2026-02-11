Por Fernando Roca Canales

Para la mayoría de compradores, la historia de un auto nuevo empieza en el concesionario: luces encendidas, carrocería impecable y el ritual simbólico de recibir las llaves. Sin embargo, la realidad es que esa escena representa el final de un recorrido técnico y logístico complejo que puede extenderse por semanas. Detrás del concepto “cero kilómetros” existe una cadena de transporte, almacenamiento, inspección y acondicionamiento que asegura que el vehículo llegue en condiciones óptimas al usuario final.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Este es el primer vehículo autónomo de uso público en América Latina
Actualidad

Este es el primer vehículo autónomo de uso público en América Latina

¿Qué procesos sigue un vehículo 0 km en el Perú antes de llegar a tus manos? Conoce el recorrido desde el puerto de Chancay hasta la entrega al cliente
Automotriz

¿Qué procesos sigue un vehículo 0 km en el Perú antes de llegar a tus manos? Conoce el recorrido desde el puerto de Chancay hasta la entrega al cliente

¿Cuál fue el color de pintura para autos preferido por los peruanos en 2025? Nissan revela datos regionales
Automotriz

¿Cuál fue el color de pintura para autos preferido por los peruanos en 2025? Nissan revela datos regionales

El Ferrari eléctrico está más cerca: se llamará Luce y superará los 1.000 hp
Automotriz

El Ferrari eléctrico está más cerca: se llamará Luce y superará los 1.000 hp