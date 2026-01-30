La industria automotriz atraviesa una etapa de transformación marcada por una mayor integración de tecnología, conectividad y adaptación a los mercados locales. En este contexto, Omoda & Jaecoo, marcas del grupo chino Chery, anuncian su ingreso al mercado peruano.

En menos de tres años, ambas firmas han iniciado operaciones en 64 mercados de Asia, Europa, África y América Latina. Su estrategia se centra en ofrecer vehículos que integren soluciones tecnológicas orientadas a la seguridad, la eficiencia y la experiencia de uso, con propuestas diferenciadas según el tipo de conductor y entorno.

A nivel global, Omoda & Jaecoo registran más de 800 mil unidades vendidas de manera acumulada. Su enfoque prioriza el desarrollo de sistemas de asistencia y conectividad diseñados para facilitar la conducción diaria, especialmente en escenarios urbanos y de uso mixto.

Tecnología aplicada a la experiencia de conducción

Las marcas incorporan tecnologías de asistencia a la conducción y reconocimiento del entorno, con el objetivo de mejorar la seguridad y simplificar la interacción entre el conductor y el vehículo. Esta aproximación busca responder a las demandas de ciudades cada vez más congestionadas y a usuarios que valoran soluciones prácticas.

Su objetivo en Perú y el mundo: ser los socios confiables de las nuevas generaciones en su exploración por el mundo, al mismo tiempo de una extensión inteligente en su vida diaria. (Foto: Omoda & Jaecoo) / Omoda & Jaecoo

Modelos como el Omoda C7 y el Omoda C5 SHS incluyen funciones como la asistencia remota de estacionamiento (RPA) y configuraciones de manejo adaptables a distintos momentos del día. Estas características apuntan a ofrecer mayor versatilidad y comodidad en el uso cotidiano del vehículo.

Propuestas para uso familiar y actividades fuera de la ciudad

En el segmento familiar, el Jaecoo 5 incorpora un enfoque pet‑friendly certificado por TÜV Rheinland, que considera elementos como materiales de cabina, espacios configurables y un modo de manejo orientado al transporte de mascotas.

Para quienes realizan actividades fuera del asfalto, el Jaecoo 8 integra sistemas de asistencia y confort, entre ellos una visión panorámica de 540°, diseñada para mejorar la visibilidad en condiciones de manejo complejas.

Con esta gama, Omoda & Jaecoo buscan cubrir necesidades que van desde la movilidad urbana diaria hasta el uso recreativo y familiar.

El J8 es un modelo mucho más completo y espacioso de la marca Jaecoo, creada por la compañía Chery para un público que necesite una camioneta todoterreno con un diseño elegante y moderno. / Difusión

Respaldo del grupo Chery

Omoda & Jaecoo forman parte del grupo Chery, fabricante que respalda su desarrollo tecnológico e industrial. En el ámbito de investigación y desarrollo, Chery cuenta con certificaciones internacionales en gestión y seguridad de datos, como DSMM Nivel 4 e ISO/IEC 27701:2019.

En materia de sostenibilidad, el grupo ha sido incluido en listados como “China ESG Influence” de Fortune y el ranking Forbes China Sustainable Industrial Enterprises 2024‑2025, que evalúan criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Las marcas trabajan en distintas rutas tecnológicas, con énfasis en sistemas híbridos y en el equilibrio entre desempeño, eficiencia y uso real, con el objetivo de adaptarse a las características de cada mercado.

Ingreso al mercado peruano

Omoda & Jaecoo prevén iniciar operaciones en el Perú durante el primer trimestre de 2026. Su llegada se da en un contexto en el que los consumidores locales muestran un creciente interés por vehículos con tecnologías funcionales, eficiencia energética y propuestas alineadas al uso cotidiano.

Con su presencia internacional y el respaldo del grupo Chery, las marcas buscan posicionarse como una nueva alternativa dentro del mercado automotor peruano.