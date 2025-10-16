Omoda y Jaecoo confirman su ingreso al mercado peruano para el 2026

Inicialmente tenían prevista su entrada al Perú para el 2024, pero los fabricantes automotrices chinos Omoda y Jaecoo se harán presentes en el mercado nacional en el primer semestre del 2026. Así lo pudo conocer este Diario en el Omoda y Jaecoo International User Summit 2025, que se realiza en la ciudad de Wuhu.

Omoda y Jaecoo, pertenecientes al Grupo Chery, son firmas jóvenes con poco más de dos años de existencia. En cuanto a sus perfiles y nichos predilectos, Omoda apuesta por consolidarse como una marca crossover de proyección global, orientada a un público de espíritu juvenil, urbano y conectado, que valora la innovación y el diseño vanguardista.

Jaecoo, en cambio, busca diferenciarse como una propuesta todoterreno sofisticada y funcional, que combina elegancia, tecnología y potencia para redefinir la experiencia de conducción moderna.

Su empresa matriz, Chery, cuenta con operaciones en 47 países y más de cinco millones de unidades exportadas, lo cual la convierte en uno de los fabricantes automotrices chinos de más rápido crecimiento a nivel global. Todo ello ha contribuido para que en julio pasado ocupara el puesto 233 del ranking Fortune Global 500.

A manera introductoria, se aguarda la presencia en el mercado peruano de los Omoda C5, Omoda C7, Jaecoo J5 y Jaecoo J7 , modelos que simbolizan la nueva ofensiva de las marcas chinas en el segmento SUV, combinando diseño y tecnología.

El Omoda C5 —que supimos que podría rebautizarse próximamente como Omoda C4— destaca por su silueta con clara orientación urbana, dirigida a quienes buscan un vehículo moderno y con identidad propia. Por tamaño y propuesta, y todavía a falta de confirmación sobre motorización y equipamiento para el mercado peruano, competiría con camionetas como Mazda CX-30, Hyundai Kona y Kia Seltos. El Omoda C7, en cambio, apuesta por un lenguaje más sobrio, con mayor espacio interior y un enfoque familiar.

El Omoda C7 integra sistemas de conducción inteligente y una cabina con 72,1% de acero de alta resistencia. (Foto: Difusión)

Por su parte, el Jaecoo J5 se perfila como un SUV compacto con rasgos todoterreno y líneas más angulosas, pensado para quienes valoran la versatilidad sin renunciar al diseño. Finalmente, el Jaecoo J7 buscará imponerse en el rango medio con una imagen más robusta y sofisticada, enfrentando a exponentes consolidados desde hace muchos años en el Perú como el Mazda CX-5 o Hyundai Tucson, reflejando la madurez estética y tecnológica del nuevo diseño automotor chino.

No pretenden ser son dos nombres más

El informe anual del 2024 de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) afirmó que de las 153 marcas de vehículos livianos registradas en el Perú, al menos 103 son de origen chino. La cifra es avasalladora y revela un crecimiento por parte del mercado antes mencionado, pues hasta el 2021 había un estimado de 80 marcas chinas.

Asimismo, el más reciente informe del mercado automotriz de enero a julio del 2025 de la AAP dio cuenta de que la compra de vehículos livianos creció un 19,8% en comparación con el 2024, alcanzando 103.689 unidades vendidas en lo que va de este año. De esa cifra global, 45.854 fueron vehículos de fabricación china y significaron el 44,2% del total. Nuevamente, dichos números deben ser tomados en consideración, toda vez que plantea un crecimiento del 37% respecto a los 33.470 autos vendidos en el mismo período del 2024.

En cuanto a Omoda y Jaecoo, la estrategia de las marcas despliega ejemplares de motor de combustión interna (ICE), vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos híbridos eléctricos (HEV) y vehículos híbridos eléctricos enchufables (PHEV). A falta de confirmación sobre las especificaciones exactas de las unidades que se ofertarán en el Perú en el 2026, la firma ha adelantado que apelará a las necesidades de movilidad específicas del mercado.

De otro lado, el Omoda y Jaecoo International User Summit, que va del 17 al 21 de octubre, tiene el objetivo de fortalecer la relación entre la marca y sus clientes invitándolos a convertirse en co-creadores de su ecosistema “con una mirada orientada a la innovación, la sostenibilidad y el estilo”.

Para ello se realizarán un conglomerado de actividades con la prensa y los fans donde se conocerán nuevos modelos, se accederá a pruebas de manejo y se podrá conocer más sobre su llegada a nuestro país.