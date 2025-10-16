Roger Hernández Sánchez
Roger Hernández Sánchez

Omoda y Jaecoo confirman su ingreso al mercado peruano para el 2026
Omoda y Jaecoo confirman su ingreso al mercado peruano para el 2026

Omoda y Jaecoo confirman su ingreso al mercado peruano para el 2026

Inicialmente tenían prevista su entrada al Perú , pero los fabricantes automotrices chinos y se harán presentes en el mercado nacional en el primer semestre del 2026. Así lo pudo conocer este Diario en el Omoda y Jaecoo International User Summit 2025, que se realiza en la ciudad de Wuhu.

MIRA: Autos chinos dan la sorpresa: estudio revela que FAW Hongqi, Chery y Geely son las mejor valoradas en confiabilidad

Omoda y Jaecoo, pertenecientes al , son firmas jóvenes con poco más de dos años de existencia. En cuanto a sus perfiles y nichos predilectos, Omoda apuesta por consolidarse como una marca crossover de proyección global, orientada a un público de espíritu juvenil, urbano y conectado, que valora la innovación y el diseño vanguardista.

Jaecoo, en cambio, busca diferenciarse como una propuesta todoterreno sofisticada y funcional, que combina elegancia, tecnología y potencia para redefinir la experiencia de conducción moderna.

Su empresa matriz, Chery, cuenta con operaciones en 47 países y más de cinco millones de unidades exportadas, lo cual la convierte en uno de los fabricantes automotrices chinos de más rápido crecimiento a nivel global. Todo ello ha contribuido para que en julio pasado ocupara el puesto 233 del ranking Fortune Global 500.

A manera introductoria, se aguarda la presencia en el mercado peruano de los Omoda C5, Omoda C7, Jaecoo J5 y Jaecoo J7, modelos que simbolizan la nueva ofensiva de las marcas chinas en el segmento SUV, combinando diseño y tecnología.

El Omoda C5 —que supimos que podría rebautizarse próximamente como Omoda C4— destaca por su silueta con clara orientación urbana, dirigida a quienes buscan un vehículo moderno y con identidad propia. Por tamaño y propuesta, y todavía a falta de confirmación sobre motorización y equipamiento para el mercado peruano, competiría con camionetas como Mazda CX-30, Hyundai Kona y Kia Seltos. El Omoda C7, en cambio, apuesta por un lenguaje más sobrio, con mayor espacio interior y un enfoque familiar.

El Omoda C7 integra sistemas de conducción inteligente y una cabina con 72,1% de acero de alta resistencia. (Foto: Difusión)
El Omoda C7 integra sistemas de conducción inteligente y una cabina con 72,1% de acero de alta resistencia. (Foto: Difusión)

Por su parte, el Jaecoo J5 se perfila como un SUV compacto con rasgos todoterreno y líneas más angulosas, pensado para quienes valoran la versatilidad sin renunciar al diseño. Finalmente, el Jaecoo J7 buscará imponerse en el rango medio con una imagen más robusta y sofisticada, enfrentando a exponentes consolidados desde hace muchos años en el Perú como el Mazda CX-5 o Hyundai Tucson, reflejando la madurez estética y tecnológica del nuevo diseño automotor chino.

No pretenden ser son dos nombres más

El informe anual del 2024 de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) afirmó que . La cifra es avasalladora y revela un crecimiento por parte del mercado antes mencionado, pues hasta el 2021 había un estimado de 80 marcas chinas.

Asimismo, el más reciente informe del mercado automotriz de enero a julio del 2025 de la AAP dio cuenta de que la compra de vehículos livianos creció un 19,8% en comparación con el 2024, alcanzando 103.689 unidades vendidas en lo que va de este año. De esa cifra global, 45.854 fueron vehículos de fabricación china y significaron el 44,2% del total. Nuevamente, dichos números deben ser tomados en consideración, toda vez que plantea un crecimiento del 37% respecto a los 33.470 autos vendidos en el mismo período del 2024.

En cuanto a Omoda y Jaecoo, la estrategia de las marcas despliega ejemplares de motor de combustión interna (ICE), vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículos híbridos eléctricos (HEV) y vehículos híbridos eléctricos enchufables (PHEV). A falta de confirmación sobre las especificaciones exactas de las unidades que se ofertarán en el Perú en el 2026, la firma ha adelantado que apelará a las necesidades de movilidad específicas del mercado.

De otro lado, el Omoda y Jaecoo International User Summit, que va del 17 al 21 de octubre, tiene el objetivo de fortalecer la relación entre la marca y sus clientes invitándolos a convertirse en co-creadores de su ecosistema “con una mirada orientada a la innovación, la sostenibilidad y el estilo”.

Para ello se realizarán un conglomerado de actividades con la prensa y los fans donde se conocerán nuevos modelos, se accederá a pruebas de manejo y se podrá conocer más sobre su llegada a nuestro país.

