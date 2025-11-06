Roger Hernández Sánchez
Roger Hernández Sánchez

Escucha la noticia

00:0000:00
Omoda y Jaecoo llegan al mercado nacional: “Ir y quedarnos en el Perú es una estrategia a largo plazo”
Resumen de la noticia por IA
Omoda y Jaecoo llegan al mercado nacional: “Ir y quedarnos en el Perú es una estrategia a largo plazo”

Omoda y Jaecoo llegan al mercado nacional: “Ir y quedarnos en el Perú es una estrategia a largo plazo”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ingreso de Omoda y Jaecoo al Perú no responde a la prisa de vender, sino a la ambición de quedarse. Tras descartar su llegada en 2023 y 2024, las marcas chinas afinaron una estrategia poco habitual en el sector: anticipar el servicio posventa antes que los autos, medir la satisfacción mensual de los clientes y ajustar los incentivos de su red según los resultados. Los planes incluyen una garantía de siete años y un stock de repuestos que estará disponible incluso antes del inicio de las ventas, con el fin de asegurar respuestas rápidas ante cualquier falla.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC