Omoda y Jaecoo llegan al mercado nacional: “Ir y quedarnos en el Perú es una estrategia a largo plazo”

Desde la ciudad de Wuhu, en China, donde se ubica la sede central de Chery, Ruedas & Tuercas conversó con Stefan Yang, country manager de Omoda y Jaecoo para Perú. El ejecutivo adelantó que en el mercado peruano entrarán a competir de forma directa y visible, pues los clientes podrán probar sus productos (Omoda C5, Omoda C7, Jaecoo J5 y Jaecoo J7, inicialmente) junto a los de otras marcas para decidir por sí mismos cuál ofrece mejor tecnología y calidad. Así, el grupo llega con la consigna clara de entrar con bases sólidas, apostar por la confianza y demostrar en la pista lo que promete en el papel.

-Primero lo primero, ¿por qué Omoda y Jaecoo no ingresaron al mercado peruano en el 2024? ¿Qué hace que el 2026 sea el año elegido?

Estrenamos nuestras marcas en el Auto Show de Shanghái en 2023. Planeábamos introducirnos en algunos mercados principales de América Latina como México, Brasil, Chile y Perú. En ese momento realizamos mucha investigación y análisis porque somos diferentes, tenemos una estrategia distinta a Chery, nuestros clientes tienen diferente perfil. Nosotros vamos a largo plazo, y por eso no queremos que ir directamente con distribuidores en el mercado solo para centrarnos en las ventas; nosotros nos centramos en todo el mercado. Esperamos que nuestros productos hagan que el cliente se interese y les guste la marca con una visión extensa, como Toyota. Toyota opera globalmente por sí misma. Tienen empresas en diferentes países, en Perú también operan por sí mismos.

-¿Donde sí pudieron entrar, entonces?

Lanzamos las marcas en Chile, en México. Queríamos evitar ciertos riesgos y por eso necesitábamos operar exitosamente nosotros mismos en Chile y México. Y obtuvimos un buen desempeño. Eso nos da confianza en la marca y en nuestros equipos locales. En mayo Omoda se lanzó en Brasil. Esa es la razón. Ir y quedarnos en Perú es una estrategia a largo plazo. No somos marcas superficiales. Nosotros hacemos un análisis profundo, pero también entramos rápidamente.

-¿Hay más países sudamericanos en lista de espera?

Planeamos ingresar a Ecuador, Colombia y Argentina.

-¿Qué atractivo tiene Perú para Omoda y Jaecoo?

Perú, económicamente, es estable y tiene tendencia positiva. Lidera el mercado latinoamericano. Tiene perspectivas positivas para los próximos tres años, así que el sector automotriz también tendrá un buen desempeño. Puede que este año se registre un récord para el mercado de automóviles. Es posible que se alcancen las 200.000 unidades vendidas. Récord histórico.

-En cuanto a los detalles de nuestro mercado, ustedes afirman que tienen un público objetivo joven, pero en Perú la gente joven se inicia en el mundo automotriz con vehículos usados. ¿Han considerado estas particularidades?

Omoda y Jaecoo son marcas que se dirigen a la gente joven, pero eso no se reduce a la edad. Nosotros consideramos a las personas que, incluso si no son jóvenes, tienen un corazón joven, que gustan de los deportes, que son muy activos. Además, esperamos hacer que la marca sea líder en función de la tecnología, la calidad y el servicio al cliente.

-El precio puede ser una razón decisiva para elegir un automóvil en detrimento de otros. ¿Cuál será su estrategia de precios en comparación con su casa matriz, Chery, y otros fabricantes chinos?

Omoda y Jaecoo nacieron para los mercados de ultramar, especialmente para el europeo. Como dijo durante la conferencia nuestro presidente, el señor [Charlie] Zhang, tenemos un estándar muy alto para cumplir la regulación del mercado europeo. En Europa la regulación automotriz es muy estricta. En esta marca invertimos más y por eso la imagen y el valor serán más altos que los de Chery. Así como el valor será más alto, también el posicionamiento será más fuerte. Los modelos que van a Perú tienen cinco estrellas Euro NCAP.

-¿Qué proyección de ventas tienen para este año en Perú para los cuatro modelos que ingresan a nuestro mercado?

Estamos dispuestos a escuchar a los clientes. Antes de lanzar productos haremos encuestas. Recogeremos los comentarios de nuestros socios distribuidores, de los medios y de algunos clientes potenciales. De acuerdo con los comentarios de los clientes haremos algunas mejoras en nuestros productos y efectuaremos algunas conversiones, como equipamiento adaptado a la demanda para que el cliente esté satisfecho. Para lograr un lanzamiento exitoso en el próximo primer año de lanzamiento esperamos poder alcanzar las 2.000 unidades. Nuestro objetivo es alcanzar 300 unidades de ventas mensuales. El mercado es competitivo, hay muchas marcas y no solo muchas marcas tradicionales, sino también muchas marcas chinas. El precio es sensible para los clientes, así que también consideraremos ese punto.

-¿Es Omoda C5 su futuro buque insignia en el mercado peruano?

Sí, de hecho, Omoda C5 ahora en Chile y en México es un best seller. Entre las razones figura que es nuestro modelo de entrada. Es un generador de volumen. Pero también hay que fijarnos en el Jaecoo J5 y en el J7. Creo que después de que nuestros clientes peruanos vean nuestros productos reales y los prueben les gustarán.

-Probablemente sea consciente de que algunos fabricantes chinos han abandonado el mercado peruano debido a operaciones inconsistentes, malas estrategias de marketing o simplemente porque no conectaron con el público. ¿Qué les hace pensar que Omoda y Jaecoo pueden tener éxito?

En este momento estamos en Wuhu en nuestra cumbre de usuarios. Nos centramos en ellos, en el usuario, estamos cerca de los clientes. Nuestro eslogan es ‘In somewhere, for somewhere, be somewhere’ [’En cada lugar, para cada lugar, ser cada lugar’]. En el caso de Perú, no solo estaremos en el lanzamiento, sino también después escuchándolos. Recibiremos buenos comentarios, malos comentarios. Recopilaremos todo y daremos retroalimentación. Si el cliente nos dice que algo no es bueno, podemos cambiarlo. Si alguien dice ‘este equipamiento es bueno, es adecuado’, rápidamente lo adaptaremos al mercado. Si el cliente dice lo contrario también podemos mejorar.

-Eso puede ser positivo. Van a escuchar comentarios buenos, malos y crueles también...

Estamos listos. Usted verá que el mercado de China en los últimos cinco o seis años cambió mucho. La economía y las ideas de la gente cambian. Es como con los teléfonos. Nokia era muy popular en China. Un día Nokia desapareció y muchas marcas nuevas como Xiaomi se hicieron un lugar. Quizás no ocurra rápido, quizás sea el próximo año, quizás en dos años, pero el cliente cambiará. Además, la gente de esta generación joven tiene ideas independientes. Aquí en China hace cinco o seis años Volkswagen era el líder. Siempre fue el número uno. Pero ahora muchas marcas tradicionales están disminuyendo mucho porque la generación joven será el principal cliente objetivo para comprar un auto nuevo en el mercado. Dicen que algunas marcas tradicionales son adecuadas para el padre, para la madre. Esos son ellos, no necesariamente la gente joven. Invitaremos a clientes potenciales a probar nuestros autos. Y posiblemente tengan el de nuestros competidores al costado. Dejaremos que nuestros clientes prueben los modelos al mismo tiempo para que sepan que tenemos un producto con tecnología, calidad, que ustedes pueden tener un buen precio y obtener un producto mejor.

-¿Es necesario para Chery Group, al arrojarse sobre un nuevo perfil de cliente, crear una nueva marca? Esto requiere mucho esfuerzo, se necesita trabajar la identidad, equipos nuevos. Es mucho trabajo desde cero. ¿Tiene réditos?

Tenemos diferentes marcas, tienen diferente imagen y son para diferente perfil. En Chery tenemos mucho cuidado con el espacio de la cajuela, el espacio interior. Es para la familia. Chery es un excelente carro familiar. Pero si a la gente le gustan los crossover, verá Omoda. Jaecoo tiene un estilo ‘off-road’. Son diseños diferentes. Si la gente ve nuestros modelos a primera vista entenderá que Omoda y Jaecoo son modernos, son tecnología, inteligencia.

-Marcas del Grupo Chery se han hecho presentes en el mercado local con patrocinios y auspicios. Jetour patrocina a Universitario. ¿Habrá algo similar con Omoda y Jaecoo?

En Chery hacemos comunicación, marketing, patrocinamos equipos de fútbol, pero verá que Omoda tomará un camino diferente. Como nos centramos en jóvenes, estaremos en festivales de música, fiestas y con líderes de opinión clave. No perdemos de vista que parte de nuestro público está en TikTok, también estaremos en transmisiones en vivo, ya verán.

-Una gran cantidad de clientes que compran autos nuevos no regresan al concesionario o distribuidor porque los precios son excesivamente altos. Otras veces los servicios no están a la altura. ¿Cuál será su estrategia para alentar a más clientes a continuar su relación con ustedes después de la venta?

El servicio posventa también es un punto muy importante para nuestro negocio. El primero es la estrategia de garantía. Otro es el de las piezas de repuesto. En primer lugar, tenemos una empresa allí. Tenemos equipo local peruano, conocen bien al cliente y pueden hablar bien con él. Todo suma y es escuchado: comentarios, preguntas, quejas. Estaremos atentos al índice de resolución de problemas, lo cual afectará el incentivo del equipo. Cada mes monitorearemos la satisfacción del servicio postventa para el equipo y para los productos. Si los distribuidores no pueden manejar los inconvenientes, consideraremos deducir el incentivo para ellos. Así que tenemos dos formas. Uno, cooperaremos con nuestros distribuidores y gestionaremos a nuestros distribuidores para que brinden un buen servicio al cliente. Mientras tanto, también tenemos nuestro número oficial, el cliente puede darnos directamente sus comentarios. Hay muchos canales: redes sociales, WhatsApp, llamarnos directamente. Responderemos y estaremos cerca del cliente. Todos los miembros de nuestro equipo de nuestra empresa peruana, incluido yo, nos pondremos en contacto directamente con el cliente. Cada mes invitaré a algunos clientes a visitar nuestra oficina. Hablaré cara a cara con ellos para que me digan qué problemas tienen sus vehículos, algunos comentarios sobre los productos. Los escucharé directamente. Además, cada mes invitaremos a algunos clientes a fiestas con la finalidad de intercambiar experiencias sobre el uso del automóvil. Si usted compra un Omoda C5 y otra persona también, pueden ahí intercambiar sus opiniones.

-¿Cómo es la estrategia en cuanto a los repuestos?

Eso importa. El servicio postventa de piezas de repuesto será por adelantado a las ventas. Las piezas de repuesto llegarán al Perú antes que nuestros vehículos. Y también ofreceremos un buen precio para ello, para que el cliente confíe en nosotros y vuelva a nuestra estación de servicio para reparar su auto. China está lejos del Perú, lo sabemos. Así que remplazar algunas piezas urgentes lleva tiempo. Estamos considerando un centro de piezas de repuesto en Brasil. Se podría importar directamente de Brasil a Perú. Sería muy rápido, quizás una semana. Podemos resolver problemas. La gente podrá reparar su auto fácilmente. Y si no podemos reparar el auto rápidamente, también consideramos ofrecer el auto de reemplazo, un auto de auxilio mientras el que se repara está en el servicio de posventa.

-¿Qué se le puede decir a un cliente cuando mira Omoda y Jaecoo, sus marcas, y conoce que solo tienen dos años en el mercado? Si se va a gastar, digamos, $20,000 en un auto, ¿por qué elegir Omoda y Jaecoo y no una marca que tenga mucha más experiencia en mi mercado?

Es una buena pregunta. Para comenzar, como marcas nuevas pido que se vea el diseño de nuestros productos. El diseño es totalmente diferente a la mayoría de los vehículos en el mercado peruano. Diferente respecto al motor, a los vehículos que circulan actualmente en las calles. Va a ser fácil reconocer a Omoda y Jaecoo, tienen un diseño muy diferente al de otros. A mucha gente joven les gusta y en Perú también les gustará, eso atrae gente. En segundo lugar, como mencionó usted, el precio es importante. Estamos analizando todo para para ofrecer un buen precio. Tercero, todos nuestros modelos ya se venden en mercados como Alemania y el Reino Unido, mercados automotrices con una muy larga historia industrial. Incluso en esos mercados nuestras ventas son muy buenas. El mercado europeo nos compra. Así que creo que el mercado peruano también debe conocer esa información. Observarán nuestra calidad, tecnología y seguridad. Finalmente, puedo adelantar que también ofreceremos una muy buena garantía, incluso 7 años. Hay con qué confiar en nosotros.