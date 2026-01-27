El verano no solo trae calor, sino también un aumento masivo de viajes por carretera, visitas a las playas y casas que quedan vacías por las vacaciones. De hecho, según el INEI, al cierre de enero de 2025 la circulación de vehículos ligeros creció un 2,7% debido a la afluencia hacia balnearios, una tendencia que se siente con fuerza este año. Este escenario, aunque ideal para el descanso, eleva los riesgos de accidentes y robos si no se actúa con prevención.

Ante esta situación, el ABC de Pacífico comparte algunos consejos para cuidar a los tuyos: