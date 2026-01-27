El verano no solo trae calor, sino también un aumento masivo de viajes por carretera, visitas a las playas y casas que quedan vacías por las vacaciones. De hecho, según el INEI, al cierre de enero de 2025 la circulación de vehículos ligeros creció un 2,7% debido a la afluencia hacia balnearios, una tendencia que se siente con fuerza este año. Este escenario, aunque ideal para el descanso, eleva los riesgos de accidentes y robos si no se actúa con prevención.
Ante esta situación, el ABC de Pacífico comparte algunos consejos para cuidar a los tuyos:
- ¡Cuidado con el mar!: durante la temporada pasada, la Unidad de Salvataje de la PNP rescató a más de 640 bañistas en situaciones de riesgo. Para evitar incidentes, se recomienda ingresar solo a zonas vigiladas, respetar la señalización de las banderas y mantener una supervisión directa sobre los menores de edad. Asimismo, es clave evitar el ingreso al agua tras haber consumido alcohol.
- Protéjase del sol: el calor no da tregua y la radiación es peligrosa entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. No se exponga innecesariamente en esas horas. El uso de bloqueador no es negociable, así como la hidratación constante con agua. Estas medidas son vitales para evitar golpes de calor, especialmente en los más pequeños y en adultos mayores.
- Asegure bien su casa: si va a salir de la ciudad por varios días, asegure bien cada punto de acceso. Las viviendas desocupadas son blanco fácil para la delincuencia. Refuerce puertas y ventanas, y si está dentro de sus posibilidades, cuente con un sistema de vigilancia o un Seguro de Hogar que respalde su patrimonio ante robos o incendios mientras usted no está.
- Prevención en la ruta: antes de iniciar un viaje, es fundamental verificar que el vehículo se encuentre en buen estado, frenos, llantas, luces y niveles, contar con el SOAT vigente y respetar las normas de tránsito. Además, se recomienda planificar paradas de descanso y evitar la conducción prolongada para reducir riesgos en trayectos largos.
TE PUEDE INTERESAR
- Isuzu lanza su pick-up en el Perú: ¿qué ofrece frente a las más vendidas del mercado?
- ¿Pueden los simuladores de carreras profesionales mejorar el manejo de los conductores en la vida cotidiana?
- El mercado automotor del Perú vuelve a crecer: ¿qué está impulsando este repunte y qué riesgos esconde?
- El nuevo Honda BR-V Seven llega con un motor económico de 1,5 litros y tres filas de asientos: ¿cuánto cuesta y qué más ofrece?
- ¿Cómo es el Lexus de LBX de US$41.490, el más económico de la marca premium?: manejamos este SUV hasta Cerro de Pasco y te contamos sus detalles
Contenido Sugerido
Contenido GEC