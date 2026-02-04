Con el inicio de la temporada de lluvias en gran parte del Perú, especialmente en las regiones altoandinas y selváticas, miles de conductores enfrentan desafíos inesperados: ríos y arroyos que crecen y se tornan impredecibles. Para quienes planean viajes por carretera o hacia zonas rurales, saber cómo evaluar y cruzar un río con un carro no es solo cuestión de destreza, sino de seguridad.

Antes de todo, los especialistas señalan que no todos los cruces de agua son seguros. Un río puede parecer poco profundo, pero su corriente puede ser fuerte y esconder obstáculos como piedras o troncos, que pueden hacer que un vehículo pierda tracción o quede atascado. Además, el agua puede subir repentinamente por lluvias más arriba en la cuenca, incluso cuando no llueve en el punto de cruce.

Cómo evaluar un cruce de agua

Detenerse y observar. Nunca se debe cruzar sin antes evaluar el agua. Si el fondo no es visible o el agua parece profunda y rápida, es mejor buscar otra ruta. Medir la profundidad. Expertos recomiendan que, salvo en vehículos especialmente diseñados, el agua no exceda la mitad de la altura de las ruedas. Caminar el cruce si es seguro hacerlo. Esto permite sentir la corriente y detectar piedras o terrenos inestables antes de meter el vehículo.

Capacidad de vadeo / ARB Colombia

Técnica de cruce

Si decides continuar, activa la tracción 4×4 (si tu vehículo la tiene), ingresa en primera o segunda marcha baja, y mantén una velocidad constante y lenta para formar una pequeña ola delante del carro que evite que el agua llegue al motor. No cambies de marcha ni te detengas en medio del agua: eso puede provocar que el vehículo se quede atascado o ingrese agua al motor.

Riesgos importantes

Fuerza de la corriente: el agua en movimiento puede empujar el vehículo río abajo si es veloz.

el agua en movimiento puede empujar el vehículo río abajo si es veloz. Daños mecánicos: el agua puede entrar al sistema de admisión o al sistema eléctrico y causar fallas graves.

el agua puede entrar al sistema de admisión o al sistema eléctrico y causar fallas graves. Fondo incierto: rocas, surcos o lodo ocultos pueden dañar el vehículo o hacerlo perder control.

Finalmente, los expertos recomiendan que si hay dudas sobre la seguridad del cruce, lo más prudente es dar la vuelta o esperar a que el nivel del agua baje. En temporada de lluvias, la naturaleza cambia rápidamente, y la seguridad debe ser siempre la prioridad.