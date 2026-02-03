Accidentes de tránsito: cómo actuar ante una emergencia en la vía pública
Accidentes de tránsito: cómo actuar ante una emergencia en la vía pública
Redacción EC
Redacción EC

En Lima, los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de emergencia en la vía pública. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial del , se registraron 37.324 accidentes, entre choques y atropellos, con mayor incidencia en vías como la Panamericana Sur y la Panamericana Norte, rutas que concentran tanto el tránsito urbano como los viajes interprovinciales y recreativos.

Frente a este escenario, saber cómo actuar durante los primeros minutos posteriores a un accidente puede resultar determinante, tanto en trayectos cotidianos dentro de la ciudad como durante viajes en carretera, donde los tiempos de respuesta pueden ser mayores.

  1. Evaluar el entorno y asegurar la escena: la primera acción debe ser observar el lugar del accidente y confirmar que no existan riesgos adicionales, como tránsito a alta velocidad, derrames de combustible o posibilidad de incendio. Activar las luces intermitentes y advertir a otros conductores es especialmente importante en carreteras y rutas largas, donde la visibilidad y la velocidad aumentan el riesgo de un segundo impacto.
  2. Dar aviso a los servicios de emergencia: una vez controlado el entorno, es fundamental comunicarse de inmediato con ambulancias, bomberos o la policía. Brindar información clara sobre la ubicación exacta es clave, sobre todo durante viajes fuera de la ciudad, donde identificar el kilómetro o la ruta puede facilitar una atención más rápida.
  3. Evaluar a los heridos sin moverlos: el contacto inicial debe ser verbal y visual. Hablar con las personas afectadas de manera calmada permite comprobar si están conscientes y transmitir tranquilidad mientras llega la ayuda especializada. Mantenerlos inmóviles es esencial, ya que movimientos innecesarios podrían agravar lesiones internas.
  4. Brindar ayuda básica dentro de límites seguros: ante la presencia de sangrado visible, aplicar presión directa con un paño limpio puede ayudar a controlar la hemorragia hasta la llegada del personal médico. La intervención debe limitarse a acciones básicas, evitando maniobras improvisadas.

Contar con nociones básicas de primeros auxilios, mantener la calma y actuar con responsabilidad puede marcar una diferencia decisiva ante una emergencia vial, especialmente cuando se viaja en auto a zonas alejadas de la ciudad.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC